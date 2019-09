Cuadrado | ' Quando tornerò a Torino avrò un incontro con la società'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) La Juventus, dopo la chiusura del calciomercato estivo, si ritrova con un organico che vanta esuberi in ogni reparto. Fabio Paratici non è di fatto riuscito a piazzare nessuna pedina considerata in uscita e tra questi ci sarebbe anche Juanche in ogni sessione estiva viene dato sempre per partente. Il giocatore in forza nel club di Andrea Agnelli dal 2015, adesso ha un contratto in scadenza nel giugno del 2020 e per continuare ad indossare la numero 16 bianconera urge il rinnovo del contratto....

