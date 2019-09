Amici | finto Riki videochiamata con Facchinetti | messaggio in codice

Uomo per una scommessa con Amici si fa impiantare per 20 anni un seno finto - lo scopo ricevere complimenti da altri uomini : Aveva deciso per scommessa di farsi impiantare un seno finto all’età di 35 anni, dopo 20 anni a 55 anni Brian Zembic si è sottoposto a un’operazione per farselo rimuovere. L’Uomo, amante delle scommesse e noto prestigiatore, aveva vinto la scommessa con alcuni amici 100 mila dollari per essersi impiantato un seno finto. Zembic non è nuovo a questo tipo di scommesse. Qualche hanno fa visse per un mese in un bagno di un amico e ...