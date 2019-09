VIDEO Berrettini-Nadal | US Open 2019 | highlights e sintesi della semifinale

DIRETTA BERRETTINI NADAL/ Streaming VIDEO e tv : un tuffo nel 1977 - Us Open 2019 - : DIRETTA BERRETTINI NADAL Us Open 2019 Streaming video e tv: il romano gioca una storia semifinale, l'ultimo precedente azzurro fu con Barazzutti nel 1977.

VIDEO Matteo Berrettini - US Open 2019 : la conferenza stampa dopo la vittoria su Monfils : Matteo Berrettini centra la semifinale degli US Open di tennis: l’azzurro batte il transalpino Gael Monfils nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match combattutissimo concluso sul punteggio di 4-6 6-3 6-3 3-6 7-6 (5) dopo poco meno di quattro ore di aspra battaglia sportiva ed ora attende lo spagnolo Rafael Nadal in semifinale. Di seguito le dichiarazioni di Matteo Berrettini in conferenza stampa a fine match. LA ...

VIDEO Berrettini-Monfils - US Open 2019 : highlights e sintesi della partita. Show del romano - vittoria al tie-break e semifinale : Matteo Berrettini ha conquistato la semifinale degli US Open di tennis: l’azzurro ha battuto il transalpino Gael Monfils nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match combattutissimo concluso sul punteggio di 4-6 6-3 6-3 3-6 7-6 (5) dopo poco meno di quattro ore di aspra battaglia sportiva. Di seguito le immagini più belle del match. highlights MATTEO BERRETTINI CONTRO GAEL ...

VIDEO US Open 2019 : gli highlights del netto successo di Berrettini su Rublev : Matteo Berrettini schianta il lanciatissimo russo Andrey Rublev di questo periodo e conquista i quarti di finale agli US Open 2019. Il punteggio la dice lunga: 6/1 6/4 7/6. Il tennista romano ha davvero dominato la scena contro un rivale che, sostanzialmente, nulla ha potuto contro il nostro alfiere che ha gestito nel migliore dei modi ogni momento del match alternando potenza a slice che hanno messo in difficoltà il suo rivale. Tre set ...

VIDEO Berrettini-Popyrin - US Open 2019 : il romano vola agli ottavi di finale - grande prova di solidità! : Prosegue la sua corsa anche il nostro Matteo Berrettini (n.25 del ranking). L’azzurro si è imposto contro l’australiano Alexei Popyrin (n.105 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 (3) 7-6 (2) in 3 ore e 39 minuti di partita. Un match nel quale ancora una volta la grande solidità dell’italiano ha fatto la differenza, staccando il biglietto con merito alla seconda settimana di un torneo del grande Slam, replicando quanto ...

VIDEO Berrettini-Thompson - US Open 2019 : il romano conquista il terz turno - sconfitto l’australiano in quattro set : Matteo Berrettini non si ferma più e, dopo aver eliminato nel primo turno degli US Open Richard Gasquet, piega anche l’australiano Jordan Thompson in 4 set (7-5, 7-6, 4-6, 6-1) e accede al terzo round. Una prova di grande solidità quella di Matteo che ora affronterà nel prossimo turno il giovane aussie Alexei Popyrin. Di seguito gli highlights del match: VIDEO Berrettini-Thompson, US Open ...

VIDEO Berrettini-Gasquet - US Open 2019 : il romano conquista il secondo turno - sconfitto il francese in quattro set : Eccellente prestazione di Matteo Berrettini (n.25 del mondo), impegnato nel primo turno dello US Open 2019 di tennis. L’azzurro ha sconfitto il francese Richard Gasquet (n.36 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 2-6 6-2 togliendosi la soddisfazione di qualificarsi al secondo round dello Slam di New York. Un tennis convincente quello del giocatore nostrano, capace di piegare un rivale insidioso come il francese. Di seguito gli ...