Giulia Salemi insieme a Johnny Depp | i fan | Di male in peggio

Giulia Salemi a Miss Italia : Alessandro Greco la riprende : Giulia Salemi a Miss Italia: Alessandro Greco la riprende. “Focus, Power?” Annunciata solo nelle ultime ore, anche Giulia Salemi è sbarcata nella giuria di Miss Italia. La ragazza power, infatti, dopo aver calcato il red carpet di Venezia, si è spostata nella vicina Jesolo per prendere parte al celebre concorso di bellezza. Durante l’evento non […] L'articolo Giulia Salemi a Miss Italia: Alessandro Greco la riprende ...

Giulia Salemi a Miss Italia 2019 perde la testa per l’ex di Belen : Miss Italia 2019: Giulia Salemi si fa avanti con Bruno Cerella, ex di Belen A Miss Italia 2019 è arrivata a sorpresa Giulia Salemi membro della giuria di esperte tutte al femminile dello storico concorso di bellezza. Tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport di Alessandro Greco per celebrare gli ottant’anni di Miss Italia; tra questi Milena Bertolini, Cecilia Salvai, Alice Sabatini e Bruno Cerella. Giulia Salemi ha perso ...

Giulia Salemi consegna la fascia di Miss Social a Myriam Melluso : Oggi, venerdì 6 settembre, andrà in onda su Rai 1 l'attesissima finale di Miss Italia 2019. Le emozioni diventano sempre più forti sia per le finaliste che per gli ospiti di questa sera. Tra questi ci sarà anche Giulia Salemi, terza classificata a Miss Italia 2014 che, per l'occasione, ha consegnato la fascia di Miss Social e ha raccontato le sue sensazioni prima di approdare sul palcoscenico del PalaInvent di Jesolo: "Che emozione essere qua. ...

Giulia Salemi A MISS ITALIA/ "Un sogno" - e consegna la fascia "social" a... : GIULIA SALEMI a La Vita in Diretta parla di MISS ITALIA: "Un sogno, quanti ricordi". E poi consegna la fascia "social" alla numero...

Giulia Salemi e Johnny Depp a Venezia/ 'Dalla padella alla brace' dopo Amber Heard : Giulia Salemi e Johnny Depp a Venezia, selfie dalla laguna sui social e c'è chi ironizza: 'Dalla padella alla brace' dopo Amber Heard

Grande Fratello - Giulia Salemi a Venezia fa il colpaccio : foto con Johnny Depp - fan increduli : Tra i tanti vip che hanno sfilato sul red carpet della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, anche Giulia Salemi, l'ex concorrente del reality di Canale5 Grande Fratello. Per lei era la seconda volta al Lido, ma stavolta, la bella influencer è riuscita a conoscere, e strappare un sel

Giulia Salemi e Johnny Depp insieme a Venezia - fan increduli (Foto) : Festival di Venezia news, Giulia Salemi ha incontrato il suo idolo Johnny Depp: la gioia è incontenibile! Giulia Salemi ha realizzato uno dei suoi sogni al Festival di Venezia 2019. Per lei, è stato un onore aver sfilato sul red carpet per la seconda volta, ma quest’anno è stato ancora più magico: al suo fianco […] L'articolo Giulia Salemi e Johnny Depp insieme a Venezia, fan increduli (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi a 360 gradi : Venezia - le critiche e la “trasformazione” : Giulia Salemi a 360 gradi. L’influencer si confessa: Venezia, le critiche e la “trasformazione” Giulia Salemi è sbarcata ieri in laguna ed ha sfilato sul celebre red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Per lei, come di consueto, pioggia di foto e pioggia di reazioni social. Eh sì, perché l’ex di Francesco Monte è […] L'articolo Giulia Salemi a 360 gradi: Venezia, le critiche e la “trasformazione” ...

Giulia Salemi rompe il silenzio : flirt con Marco Ferri dopo Monte? : Giulia Salemi e Marco Ferri fidanzati? Lei rompe il silenzio e svela la verità La settimana scorsa il noto settimanale Chi aveva lanciato una indiscrezione su Giulia Salemi fidanzata con Marco Ferri, dopo aver detto addio a Francesco Monte. I due ragazzi sarebbero stati visti in atteggiamenti intimi in Sardegna durante gli ultimi scampoli d’estate. Intervistata dalla rivista Lei, Giulia Salemi ha rivelato di essere single e di non avere ...

Giulia Salemi - grande emozione a Venezia : ha trovato un nuovo amore? : Giulia Salemi meravigliosa sul red carpet a Venezia. I suoi occhi lucidi non nascondono la grande emozione Stamattina Giulia Salemi è arrivata in laguna e poco fa, dopo un’accurata preparazione, ha sfilato sul famosissimo red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Avvolta da un bellissimo ed audace abito firmato Millanova, Giulia ha attraversato il […] L'articolo Giulia Salemi, grande emozione a Venezia: ha trovato un nuovo ...

Giulia Salemi ripudiata da Francesco Monte? È polemica dopo la gaffe : Francesco Monte fa una gaffe su Giulia Salemi e scoppia la bufera Sono stati in tanti a non credere alla storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Già nella casa del GF Vip le cose non andavano molto bene. dopo la rottura, il tarantino ha cancellato da Instagram tutte le foto con l’influencer: non c’è più traccia di Giulia Salemi, come se l’ex tronista di Uomini e Donne avesse voluto archiviare definitivamente ...

Giulia Salemi - parole inaspettate per persona speciale : “Una grande anima” : La vita di Giulia Salemi dopo la rottura con Francesco Monte La vita di Giulia Salemi dopo la rottura con Francesco Monte è profondamente cambiata: l’ex gieffina ha dovuto superare la fine di una relazione su cui aveva scommesso contro tutto e tutti sin dai primi giorni nella Casa del grande Fratello. Oggi Monte ha […] L'articolo Giulia Salemi, parole inaspettate per persona speciale: “Una grande anima” proviene da Gossip ...

Giulia Salemi e la liason con Marco Ferri : come finirà? : Giulia Salemi poteva diventare una nuova tronista di Uomini e Donne? Quel che è certo è che, a seguito della sua rottura con Francesco Monte, ad averlo sperato sono stati in primis i suoi fan, che per settimane le hanno scritto commenti e inviato messaggi sui suoi canali social chiedendole spiegazioni al riguardo. Se al momento sappiamo che la redazione del programma di Maria De Filippi abbia per questa nuova edizione di Uomini e Donne deciso di ...

Uomini e Donne : perché Raffaella Mennoia ha detto no a Giulia Salemi : Raffaella Mennoia, Giulia Salemi esclusa da Uomini e Donne: la verità Giulia Salemi era stata indicata come una delle possibili troniste della nuova edizione di Uomini e Donne. Negli scorsi giorni, però, con la registrazione della prima puntata, l’ex fidanzata di Francesco Monte non è comparsa in puntata, andando così a smentire la notizia. Il settimanale Spy ha però confermato che Giulia era in lizza per il trono, ma che Raffaella ...