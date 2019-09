Formula 1 | Monza aspetta al traguardo la Ferrari di Leclerc

Formula 1 – Giornata positiva per Vettel a Monza : “sorpreso dalla Mercedes? No - ecco perchè” : Sebastian Vettel soddisfatto e ottimista a Monza: le parole del tedesco della Ferrari dopo la prime sessioni di prove libere del Gp d’Italia Prima Giornata soddisfacente per Sebastian Vettel in pista a Monza. Dopo l’ottavo posto nelle Fp1, il tedesco della Ferrari è riuscito a chiudere al terzo posto, alle spalle di Leclerc e Hamilton, la seconda sessione di libere del Gp d’Italia. photo4/Lapresse ”In generale è ...

Formula 1 – Leclerc non si fida della Mercedes a Monza : “noi siamo migliori sulla carta che nella realtà” : Charles Leclerc con i piedi per terra: il giovane monegasco della Ferrari non si fida delle Mercedes, le parole del pilota dopo la prima giornata di libere a Monza E’ Charles Leclerc il pilota più veloce in pista nella prima giornata di prove libere del Gp d’Italia. Reduce dalla vittoria di Spa, il giovane monegasco della Ferrari, si è piazzato davanti a tutti a Monza, regalando una prima grande gioia al pubblico ...

Formula 1 – Gli ordini di scuderia e la doppietta a Monza - Binotto svela : “non abbiamo promesso nulla - ma…” : Mattia Binotto sincero ed analitico a Monza: le parole del team principal Ferrari al termine della prima giornata di prove del Gp d’Italia La prima giornata di prove a Monza ha lasciato un pizzico di soddisfazione alla Ferrari, che ha piazzato la monoposto di Leclerc in testa alla classifica dei tempi, con Vettel che invece è riuscito a migliorare dall’ottavo posto delle FP1 al terzo delle FP2. photo4/Lapresse “Il nostro ...

Formula 1 – Concluse le FP2 a Monza : Leclerc fa sognare - Hamilton si mette davanti a Vettel [TEMPI] : Concluse le FP2 del Gp di Monza, brilla la Ferrari di Charles Leclerc: il giovane pilota monegasco si piazza davanti ad Hamilton e Vettel Con la pioggia, ancora una volta, grande protagonista del venerdì di Monza, si sono Concluse anche le FP2 del Gp d’Italia. Sul tracciato italiano, Charles Leclerc ha bissato la prima posizione ottenuta nelle FP1 della mattina, fermando il cronometro in 1:20.978. Il giovane pilota della Ferrari, ...

Formula 1 – Fernando Alonso spinge la Ferrari : “a Monza è favorita - anche se piove!” : Fernando Alonso spende delle belle parole per la Ferrari in vista del Gp di Monza: il pilota spagnolo vede la Rossa indipendentemente dalle condizioni meteo Tanta attesa per la gara del Gp d’Italia, specialmente per la prestazione della Ferrari dopo il successo di Spa che ha dato grande fiducia a tutti i tifosi della ‘Rossa’. Fernando Alonso, ex pilota Ferrari, ai microfoni di Sky Sport ha indicato proprio la scuderia di ...

Formula 1 – Terminate le FP1 a Monza : la pioggia condiziona il lavoro in pista - Leclerc detta subito il ritmo [TEMPI] : Il monegasco della Ferrari conferma il suo stato di grazia, chiudendo al primo posto una sessione condizionata dalla pioggia. Sorridono le McLaren, Vettel solo ottavo Charles Leclerc dimostra ancora una volta il suo grandissimo stato di forma, chiudendo al comando la prima sessione di prove libere del Gp di Monza. Photo4/LaPresse Il monegasco piazza un ottimo 1:27.905, precedendo le due McLaren di Sainz e Norris. Un’altra prova di ...

Formula 1 - Lando Norris omaggia Valentino Rossi a Monza : la reazione social del Dottore è esilarante [FOTO] : Il Dottore ha apprezzato l’omaggio di Norris, commentando in maniera ironica il post Instagram del pilota della McLaren Un omaggio davvero speciale per Valentino Rossi a Monza, Lando Norris infatti porterà in pista con sè i colori del Dottore sia sul casco che sugli stivali. Tifoso del pesarese fin da bambino, il pilota britannico non si è lasciato sfuggire l’occasione di rendere onore al proprio idolo per il Gran Premio ...

Formula 1 - la McLaren costretta a sostituire il motore di Norris : penalità in arrivo per l’inglese a Monza : La scuderia di Woking è riuscita invece a salvare il motore di Sainz, che al momento non dovrebbe incappare in alcuna sanzione La McLaren si prepara ad iniziare l’atteso week-end di Monza con una buona notizia e una cattiva, che riguardano entrambi i propri piloti. Per quanto concerne la prima, va sottolineato come il motore di Carlos Sainz Jr sia stato ‘salvato’, dunque lo spagnolo non incapperà in penalità sulla griglia ...

Formula 1 – Vettel spiazza tutti a Monza - Seb esilarante : “ho le palle - ma non sono di cristallo!” [VIDEO] : Seb, che simpaticone! Vettel sorprende tutti con un’esilarante battuta nel giovedì dedicato alla stampa a Monza Si accedono i motori oggi a Monza: i piloti della Formula 1 scenderanno in pista per le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Italia. Ieri, intanto, i campioni delle quattro ruote hanno raccontato alla stampa le sensazioni con le quali arrivano al weekend di gara italiano e Sebastian Vettel è stato protagonista ...

Formula 1 – Valentino Rossi ‘scende in pista’ per il Gp di Monza - lo spettacolare omaggio di Norris al Dottore [GALLERY] : Il pilota della McLaren, grande tifoso del pesarese, scenderà in pista a Monza con casco e stivali ‘dedicati’ proprio a Valentino Rossi Lando Norris non perde occasione per dimostrare la propria passione per Valentino Rossi, vera e propria fonte di ispirazione per il pilota britannico, recatosi ai box della Yamaha nel fine settimana di Silverstone per incontrarlo. AFP/LaPresse Trovandosi adesso in Italia per il Gran Premio di ...

Formula 1 – Vettel mostra il suo lato competitivo : “odio perdere! Sento sempre il bisogno di vincere - soprattutto a Monza” : Sebastian Vettel mostra tutto il suo lato competitivo in vista del weekend di Monza: il pilota tedesco pronto a fare del suo meglio per trionfare davanti ai tifosi Ferrari Nonostante la sua annata sia stata avara di successi, Sebastian Vettel guarda con grinta e convizione al Gp di Monza. La Ferrari a Spa è riuscita, per la prima volta in stagione, a mettersi davanti alla Mercedes per tutto il weekend, gara compresa: particolarità che, ...

Formula 1 – Lattina Heineken limited edition per il Gp d’Italia : la stella rossa splende sul circuito di Monza [FOTO] : Heineken celebra il Gp d’Italia con una speciale Lattina ‘limited edition’: la stella rossa, simbolo della birra olandese, si interseca con il circuito di Monza e crea un design unico! Heineken, title sponso del Gran Premio di Monza, ha deciso di celebrare il Gp d’Italia a modo suo. L’azienda olandese, produttrice di una delle birre più famose al mondo, ha dedicato una particolare Lattina ‘limited ...

Formula 1 – Vettel show a Monza : “Leclerc si è comprato una barca! Differenze con Raikkonen? Charles parla di più. E sul futuro…” : Sebastian Vettel guarda al weekend di Monza con il sorriso: il pilota Ferrari scherza con Leclerc, si gode l’atmosfera del Gp d’Italia e spera in un buon risultato in gara La stagione di Sebastian Vettel, in linea con quella della Ferrari, non è andata fin qui come ci si poteva aspettare. Nessuna vittoria, qualche podio e soprattutto la sensazione di avere un certo gap complicato da colmare sulla Mercedes, nonostante le ...