F2 | si aggravano le condizioni di Juan Manuel Correa dopo l’incidente di Spa

(Di sabato 7 settembre 2019) Ledisi sono aggravateil terribile incidente sul circuito di Spa avvenuto durante il GP del Belgio di F2 lo scorso 31 agosto e in cui ha perso la vita il pilota francese Antoine Hubert. Come riportato dall’ANSA, il pilota americano è ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale specializzato di Londra in stato di coma indotto. Di seguito riportiamo il comunicato della famiglia in merito alledi: “Col passare del tempo, sono comparse nuove complicazioni a seguito del forte impatto che ha subito sabato in Belgio. Al suo arrivo a Londra, aè stata diagnosticata una sindrome di stress respiratorio acuto considerata comune in incidenti come questo. Sfortunatamente, questa lesione ha provocato inuna insufficienza respiratoria acuta e ora è in un’unità di terapia intensiva specializzata in ...

