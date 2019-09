Apple e Google litigano sulla sicurezza degli iPhone

Dall’Europa in arrivo l’alternativa a Google Pay e Apple Pay - senza NFC ma con QR Code : Arriva dall'Europa un'alternativa al pagamento con lo smartphone senza Google Pay, Apple Pay, Visa o Mastercard: si chiama EMPSA e si basa sui QR Code. L'articolo Dall’Europa in arrivo l’alternativa a Google Pay e Apple Pay, senza NFC ma con QR Code proviene da TuttoAndroid.

Occhiali smart : Apple potrebbe farcela dove i Google Glass hanno fallito : (Concept: iDropNews) Occhiali per la realtà aumentata: è arrivato il momento di Apple. L’azienda guidata da Tim Cook (forse) ci prova, dopo anni di corteggiamento delle tecnologie per la mixed reality, sia realtà aumentata che virtuale. Soprattutto la prima, sviluppata per iOS e utilizzabile in varie applicazioni di relativo successo su iPhone e iPad. La telecamera inquadra una scena e la realtà diviene “aumentata” grazie al ...

Apple - Google : “L’azienda ha avuto per 2 anni la possibilità di hackerare e monitorare gli iPhone sfruttando vulnerabilità di iOS” : Apple ha avuto per 2 anni la possibilità di monitorare gli iPhone. Lo ha rivelato un gruppo di ricercatori di Google Project Zero, che ha spiegato come avveniva il procedimento. Grazie a una serie di siti “maligni”, che gli utenti visitavano con i propri account, gli hacker sono riusciti a entrare nei telefoni, sfruttando una serie di vulnerabilità di iOS, il sistema operativo del gigante americano della telefonia, che permetteva ...

Assistenti virtuali sempre più intelligenti : Google batte Apple e Amazon : Assistant di Big G ha risposto al 100% delle domande rispetto a Siri 99,8% e Alexa 99,9%. Loup Ventures ha misurato il QI attraverso 800 quesiti. Tutti hanno dimostrato un netto miglioramento

Google - Apple e Microsoft non aggiungono i passaggi a livello alle loro mappe : Google, Apple, Microsoft e altre società tecnologiche hanno ignorato le raccomandazioni delle autorità di sicurezza di aggiungere passaggi a livello alle rispettive mappe digitali L'articolo Google, Apple e Microsoft non aggiungono i passaggi a livello alle loro mappe proviene da TuttoAndroid.

Google Play Pass è un nuovo servizio in abbonamento sulla falsariga di Apple Arcade : All'inizio del 2019 Apple ha annunciato Apple Arcade, servizio in abbonamento che consente (o meglio consentirà) l'accesso ad un vasto catalogo di giochi mobile. Il servizio non è ancora disponibile, tuttavia Google sta già preparando il suo contrattacco. E' infatti stato reso noto che la compagnia sta testando Google Play Pass, che dalle prime informazioni dovrebbe consentire l'accesso a giochi ed altre app più o meno utili (fitness tracker ed ...

Google e Apple pagavano addetti umani per origliare le conversazioni di chi usa l’assistente vocale : Amazon non è l’unica ad avere dipendenti in carne e ossa che origliano le conversazioni degli utenti che usano l’assistente vocale. Anche Apple e Google sono state pizzicate, ma non è detto che smetteranno definitivamente di farlo. In particolare, Apple è stata smascherata da un articolo sul quotidiano The Guardian, in cui il giornalista Alex Hern riporta che appaltatori esterni a Apple sono pagati per ascoltare regolarmente stralci ...

Gears POP! : al via i pre-order su Google Play e Apple Store : Gears POP! è il titolo pensato per dispositivi mobile iOS e Android annunciato nel corso dell'E3 2018. Si tratta di un gioco nato dalla collaborazione tra Funko POP e Microsoft ispirato, ovviamente, alla famosa saga di Gears of War.Gears POP! è stato protagonista anche all'E3 di quest'anno con un nuovo trailer e, ora, il marketing manager di Microsoft, Aaron Greenberg, ha comunicato attraverso Twitter che sono disponibili i pre order su Google ...

Google - Apple e Microsoft uniscono le forze per un nuovo standard per l’accesso ai dati sanitari dei pazienti : Si chiama CARIN Blue Button API ed è un nuovo modello sviluppato da varie aziende e che sarà testato negli USA anche da Google, Apple e Microsoft L'articolo Google, Apple e Microsoft uniscono le forze per un nuovo standard per l’accesso ai dati sanitari dei pazienti proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp ha appena creato un rivale per i sistemi operativi di Apple e Google : Il logo di Whatsapp (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) Si chiama KaiOS ed è molto probabile che non ne abbiate mai sentito parlare. Però è diventato all’improvviso importante perché da poche ore sul suo piccolo KaiStore è possibile scaricare, oltre a Facebook Lite e Twitter, anche Whatsapp. Il che equivale a una rivoluzione low-cost che, tra manie hipster e desideri di digital detox (non siete stanchi anche voi del vostro ...

Rischio sicurezza e dazi Trump attacca Google e Apple «Basta fare affari in Cina» : Il presidente americano attacca Cupertino: «Niente sgravi per le parti prodotte in Cina. Fateli negli Usa» e su Mountain View parla di un potenziale problema di sicurezza nazionale per i suoi rapporti con gli asiatici

Usa - Trump avvisa Google e Apple su rischi sicurezza e dazi : “Basta fare affari con la Cina e produrre pezzi del Mac nelle loro fabbriche” : Donald Trump attacca i giganti del web e dell’hi-tech statunitense, in particolare Google e Apple. Mountain View è finita nel mirino del presidente degli Usa per i suoi rapporti con la Cina che, a suo avviso, “potrebbero creare problemi di sicurezza nazionale”. Per questo, ha spiegato il tycoon, “se c’è un problema, lo scopriremo. Spero sinceramente di no”. Lo sfogo di Trump ha poi raggiunto anche gli uffici ...

Rischio sicurezza e dazi Trump attacca Google e Apple «Basta fare affari in Cina» : Il presidente americano attacca Cupertino: «Niente sgravi per le parti prodotte in Cina. Fateli negli Usa» e su Mountain View parla di un potenziale problema di sicurezza nazionale per i suoi rapporti con gli asiatici

Rischio sicurezza e dazi Trump attacca Google e Apple «Basta fare affari in Cina» : I nuovi Mac Pro annunciati a giugno usciranno sul mercato a settembre. Il presidente americano attacca: «Niente sgravi per le parti prodotte in Cina. Fateli negli Usa» e su Mountain View parla di un potenziale problema di sicurezza nazionale per i suoi rapporti con gli asiatici