Va a fare pesca subacquea con un amico e sparisce sul fondale | muore sub di 30 anni

Paganese - l'esordio con la Viterbese in bilico : Cerignola ripescato - calendari da rifare : Non c'è pace per la Lega Pro: dopo la catastrofica gestione del calcio italiano alla vigilia del campionato appena concluso, che ha generato quell'infinita querelle relativa alla Serie B a 19 squadre e per effetto bloccato l'inizio del campionato di terza serie, ieri si è scritta una nuova pagina che mette ancor più in crisi un mondo che è sempre più alla deriva. Dopo la decisione del presidente della Serie C, Francesco Ghirelli, di giocare ...