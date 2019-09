Terra dei fuochi | non servono altri inceneritori | ma un contrasto alla criminalità

Lo studio del MediTerraneo dallo spazio : sarà visto con gli occhi dei satelliti : Lo studio del mar Mediterraneo sfruttando la tecnologia avanza offerta dai satelliti italiani. L’opportunità è stata ribadita a Reggio Calabria nel corso del IV International SPACE Forum (ISF) 2019 promosso dall’International astronautical federation (IAF), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria con il supporto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ...

“Uno dei peggiori ct della storia dell’InghilTerra” - Owen distrugge Capello : fischiano anche le orecchie di… Beckham! : L’ex Golden Boy non ha risparmiato Capello e Beckham nella sua autobiografia, definendo l’allenatore italiano come il peggior ct della storia dell’Inghilterra Ha chiuso la sua carriera da ormai sei anni, con un Pallone d’Oro vinto nel 2001 grazie a 24 gol segnati con la maglia del Liverpool. Oggi Michael Owen è vicino a tagliare il traguardo dei quarant’anni e, per ‘festeggiare’, ha pubblicato la ...

“Il libro dei numeri” di Joshua Cohen : “Dalla Bibbia a Internet siamo in cerca della Terra promessa” : Uscirà il 4 settembre e sarà affiancato da un tour di presentazioni, "Il libro dei numeri" di Joshua Cohen. L'autore americano, originario di Atlantic City, in un'intervista esclusiva a Fanpage.it racconta come è nata l'idea del suo romanzo, il rapporto con l'originale biblico e come si scrive nella "lingua di Internet". E su Donald Trump dice: "È solo una persona. Forse meno".Continua a leggere

Mare Jonio - ong MediTerranea : “C’è l’ok allo sbarco dei 31 migranti per motivi sanitari” : I 31 migranti ancora a bordo della nave Mare Jonio verranno fatti sbarcare “per motivi sanitari”. Lo ha comunicato la ong Mediterranea Saving humans, spiegando che a breve la Guardia costiera si occuperà del trasbordo in alto Mare. “La loro odissea è finita – commenta la ong – ed all’orizzonte si intravede un po’ di umanità. Benvenuti in Europa”. La decisione è giunta dopo l’ispezione a bordo ...

Migranti : MediTerranea - ‘Mare Jonio nave dei bambini - ora aspettiamo porto sicuro’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “La nave dei bambini. Stamattina poco prima dell’alba abbiamo individuato un gommone con cento persone a bordo. Adesso sono con noi, sulla Mare Jonio: salve”. Lo scrive sui social Mediterranea Saving Humans. “Ventidue sono bambini, alcuni piccolissimi: naufraghi col ciuccio in bocca. 26 sono donne, di cui 8 incinte. Il gommone da cui per fortuna le abbiamo tratte era alla deriva, ...

“Ride on Colors” – Oltre 150 ciclisti col ct Cassani alla scoperta della Terra dei piloti - in bici anche Michele Pirro [GALLERY] : Oltre 150 ciclisti insieme al ct Davide Cassani per “Ride on Colors”. La pedalata alla scoperta dei luoghi della Riders’ Land Si sono presentati in Oltre 150 questa mattina alle 8 in piazzale Roma per partecipare a “Ride on Colors” la pedalata insieme a Davide Cassani alla scoperta dei luoghi della Riders Land. E il CT della nazionale di ciclismo e presidente di Apt Servizi dell’Emilia Romagna non si è presentato solo. Al ...

La Groenlandia - simbolo dei cambiamenti climatici : dall’antica Terra verde all’attuale scioglimento dei ghiacciai : La Groenlandia è l’isola più grande del mondo, nella quale la popolazione vive in condizioni estreme: un manto di ghiaccio occupa l’84% della superficie, rendendo l’intervento umano possibile soltanto nelle zone costiere. La storia di questa massa continentale, tre volte più estesa dell’Australia, vanta un’influenza di varie popolazioni, dovuta alle ondate migratorie provenienti dall’America fin dal 2500 ...

L'Enac blocca le "ong dei cieli" : a Terra gli aerei che avvistano migranti : Chiara Sarra A terra gli aerei usati per avvistare i migranti nel Mediterraneo: "Quei velivoli sono amatoriali". E gli attivisti protestano Dopo i porti chiusi, gli aeroporti chiusi. Se il "blocco navale" alle ong si trasforma sempre in un braccio di ferro e uno scontro acceso dentro e fuori dall'Italia, c'è un blocco di cui si parla meno. È quello aereo. E sembra funzionare. Come racconta oggi Repubblica, infatti, da quasi un mese ...

**Migranti : MediTerranea - ‘Ue complice dei crimini libici’** : Plermo, 26 ago. (AdnKronos) – “Cento persone sono state salvata dal mare e dall’inferno della #Libia dalla nave #Eleonore di Lifeline. Mentre l’UE è complice dei crimini libici, le navi della società civile riportano in mare i diritti umani e la speranza”. Così, Mediterranea Saving Humans.L'articolo **Migranti: Mediterranea, ‘Ue complice dei crimini libici’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

La XX edizione dei Giochi del MediTerraneo si svolgerà a Taranto : La Puglia ospiterà la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo che si terrà a Taranto. L’assegnazione è avvenuta a Patrasso,

Il padre dei Terrapiattisti : "Il mio amico Cristoforo Colombo, uscito dal suo sepolcro, venne a trovarmi e mi gridò di squillare ai popoli che lui l’America non la scoprì di sotto capovolta e rovesciata in giù, ma la scoprì al medesimo livello dell’Europa, ovunque ritta in piedi, coi grattacieli all’insù, dritti in alto. E ques

Vuelta a España 2019 - il borsino dei favoriti dopo la cronosquadre : Lopez scatenato - Roglic sfortunato - Aru vola a Terra : La 74esima edizione della Vuelta a España inizia in modo del tutto inaspettato. L‘Astana domina e Miguel Angel Lopez è la nuova maglia roja. Jumbo-Visma e UAE volano per terra e Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Fabio Aru e Tadej Pogacar sono già costretti a leccarsi le ferite. Andiamo a scoprire, dunque, come cambiano le quotazioni dei favoriti dopo questa frazione inaugurale. Chi sale Miguel Angel Lopez (Astana): La sua squadra, complice ...