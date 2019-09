Mostra del Cinema di Venezia | l’ultima provocazione di Franco Maresco è La mafia non è

Mostra del Cinema di Venezia - tutti i candidati alla vittoria del Leone d’oro. E il giurato Virzì disegna la giuria : Il J’Accuse di Polanski, Joker, Martin Eden o l’assoluta sorpresa Babyteeth. Noi il nostro podio allargato di Venezia 76 ce l’abbiamo già. Ma dalla giuria presieduta, non senza polemiche, da Lucrecia Martel non sono trapelati ancora nitidi squilli di palmares. Segno che tra i titoli in Concorso non brilla un vero e proprio capolavoro come accadde l’anno scorso per Roma di Cuaron o nel 2017 per La forma dell’acqua di Guillermo del Toro. E ad ogni ...

The Surge 2 si Mostra in un nuovo Trailer in vista del lancio : Con l’uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC di The Surge 2 – il prossimo 24 settembre – l’incubo delle nanomacchine che consuma Jericho City vi raggiungerà ovunque voi siate. Per sopravvivere in questo mondo brutale avrete bisogno di nuovi equipaggiamenti e l’iconico stile di gioco di The Surge, con il suo unico sistema di smembramento degli arti dei nemici, ve ne offre ...

Mostra del Cinema : i best look di Venezia 76 : La Mostra del Cinema di Venezia si avvia alla conclusione e come sempre la Kermesse del lido ci ha riservato dei look da capogiro. Quali sono stati i più belli? Devo dire che i look da giorno sono stati perfino più belli di quelli da sera: più azzeccati, più naturali, meno “troppo”, un rischio che sul red carpet c’è sempre. Eccone qui qualcuno tra quelli che mi sono piaciuti di più. I best look di Venezia 76: Alessandra ...

Mostra del Cinema di Venezia - Roberto Saviano presenta ZeroZeroZero. Immergetevi nelle tenebre create da Stefano Sollima – Il teaser : “Se lei avesse un sacchetto di cocaina, fuori qui al Festival di Venezia, saprebbe venderlo. Se avesse un sacchetto di diamanti non ce la farebbe”. Roberto Saviano mini show. Ecco ZeroZeroZero formato serie tv, dirige Stefano Sollima, producono Sky e Cattleya, e lo scrittore campano non si ferma più. In standby lo scontro social con l’oramai ex-ministro della “malavita”, oggi tocca al tema cruciale che innerva, senza praticamente mai vedersi, le ...

Trump e il mistero della mappa modificata con il pennarello per Mostrare di aver ragione sull'uragano Dorian : Un tratto di pennarello nero sulla mappa che descrive la traiettoria di Dorian e una linea curva che estende il cono dell’uragano fino a comprendere uno spicchio dell’Alabama. A tenere in mano il cartello, al termine di un briefing nello Studio Ovale, è Donald Trump, che nel fine settimana in un tweet aveva erroneamente inserito il Cotton State tra quelli che sarebbero stati travolti dal ciclone. Affermazione ...

Mostra del Cinema di Venezia - A Herdade film convincente e coinvolgente che ricorda alla lontana Il Gigante : Di film portoghesi siamo a digiuno da sempre. Se non fosse stato per le meteore tipicamente festivaliere di Manoel De Oliveira, Joao Cesar Monteiro, e di recente Pedro Costa e Miguel Gomes, non sapremmo praticamente nulla della cultura Cinematografica di questo paese. Una specie di casella vuota tra Spagna e Stati Uniti. Per riparare ad una assurda lacuna ecco che a Venezia 76, in Concorso, arriva A Herdade (in italiano La Tenuta). Non il ...

Uno studio commissionato dalla UEFA Mostra il divario del calcio in Europa : Uno studio commissionato dalla UEFA, riportato da calcio e Finanza, sulla distanza tra i 5 maggiori campionati europei e gli altri, dimostra il divario finanziario e tecnico di Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia che stanno monopolizzando i migliori calciatori e i soldi derivanti dai diritti televisivi Lo studio contrassegnato come “privato e confidenziale”è stato rivelato dall’Associated Press è stato commissionato dalla UEFA a ...

Venezia 2019 è la Mostra del gossip : ci sono tutte le ex di Francesco Monte : Teresanna Pugliese, Cecilia Rodriguez - con Ignazio Moser - e Giulia Salemi: ci sono tutte le ex fidanzate di Francesco Monte alla Mostra del cinema di Venezia (lui, per il momento, no). A sfilare su un red carpet che è ormai sempre più "invaso" da influencer, troniste/i e star dei reality show.Continua a leggere

Andrea Delogu Mostra la pancera e spiega : Quello che vedete in tv è una realtà filtrata : Andrea Delogu ha mostrato a tutti la sua pancera scatenando una serie di commenti che l'hanno spinta a lanciare un messaggio importante: "In tv è tutta finzione, non siamo perfette". Le luci dello spettacolo rendono ogni personaggio che lo attraversa perfetto agli occhi del pubblico. Così, Andrea Delogu ha deciso si sfatare un mito mostrando la pancera che indossa ogni volta che ha voglia di sfoggiare un bell’abito senza sottostare a ...

Incidente sexy per Chiara Ferragni alla Mostra del Cinema di Venezia : Incidente sexy per Chiara Ferragni sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia prima della proiezione in anteprima del documentario Chiara Ferragni - Unposted. Il 4 settembre è stato il giorno di Chiara Ferragni alla Mostra del Cinema di Venezia. Uno stuolo di fotografi sul red carpet come non si vedeva da tantissimi anni ha atteso l'influencer e suo marito per la prima del documentario Chiara Ferragni – Unposted. L'influencer ...

Il viaggio della Costituzione nelle carceri approda alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia : Il film s'intitola "viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle carceri" e, con la regia di Fabio Cavalli in una produzione Clipper Media con Rai Cinema, si ispira alla visita compiuta nel 2018 da sette giudici costituzionali in sette istituti penitenziari italiani. Un lavoro che è stato presentato lo scorso 5 giugno in anteprima nella Sala Sinopoli al Parco della Musica di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio ...

Il film 'Women' conquista il pubblico alla 76^ Mostra del Cinema : Non capita molto spesso che un applauso compatto, scrosciante, pieno e convinto vada oltre il termine dei titoli di coda del film per parecchi minuti e che tutto il pubblico resti in piedi facendo proseguire l'acclamazione. E' quanto è accaduto il 1° settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia dove nel pomeriggio è stato presentato fuori concorso "Women", lavoro congiunto di Anastasia Mikova e Yann Arthus Bertrand che ...

Mostra del Cinema di Venezia - ecco Babyteeth opera prima che merita il Leone d’oro : Il senso di Milla per la vita. Se siamo usciti piangendo come fontane, dopo aver riso per tre quarti di film, non è colpa nostra. Babyteeth, opera prima della regista australiana Shannon Murphy, in Concorso a Venezia 76, è uno di quei film che prova a Mostrarti la morte colorandoti la rappresentazione della vita. E ci riesce benissimo. Alla stazione, in attesa del treno per andare a scuola, l’adolescente Milla (Eliza Scanlen, la Amma di Sharp ...

La classifica di AnTuTu di agosto ci Mostra gli smartphone più potenti del momento : Com'era prevedibile gli smartphone dotati del nuovo Snapdragon 855+ hanno preso il sopravvento sulla concorrenza nella classifica di AnTuTu del mese di agosto. L'articolo La classifica di AnTuTu di agosto ci mostra gli smartphone più potenti del momento proviene da TuttoAndroid.