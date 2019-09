How to get away with murder 6 | finale | Annalise in piena crisi

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 6 settembre 2019) Anticipazioni How to get, Nowalk: “sarà devastata” Giovedì 26 settembre debutterà la stagione conclusiva di How to get. Il thriller giudiziario con protagonista Viola Davis si appresta, infatti, a tirare le fila dell’intricata trama che dal 2014 appassiona milioni di telespettatori. A circa un mese dalla 6×01, lo showrunner ha rilasciato alcune interessanti anticipazioni circa i nuovi episodi che porranno fine alle avventure diKeating. Intercettato dai microfoni di TvLine Nowalk si è concentrato, in particolare, sulla storyline della protagonista che – a suo dire – attraverserà un periodo particolarmente complesso a causa dalla scomparsa di Laurel. Come visto nella 5×15, la donna è infatti sparita nel nulla insieme al figlio. Un mistero che non si risolverà nel giro di pochi episodi nonostante ...

