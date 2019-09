Grande Fratello Vip | Aida Yespica svela il suo desiderio più grande

Grande Fratello - telefonata tra Daniele e Martina : lui sclera e rivela tutto : Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, la storia è finita dopo il Grande Fratello ma non del tutto Dopo il Grande Fratello Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno iniziato a frequentarsi e a vedersi non in amicizia, e questo è risaputo; così come è risaputo che le cose sono degenerate e che alla fine […] L'articolo Grande Fratello, telefonata tra Daniele e Martina: lui sclera e rivela tutto proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello : Simone Coccia e la Bramieri hanno un flirt? Parla lei : Lucia Bramieri smentisce flirt con Simone Coccia del GF: la confessione In queste ultime settimane si è scatenato un incredibile polverone mediatico su due ex concorrenti del Grande Fratello: Simone Coccia e Lucia Bramieri. Difatti i due sono stati sorpresi insieme ad un festa a Varese. E da quel momento è circolato il gossip che tra i due fosse nato qualcosa. Ma sarà vero? A questa domanda ha risposto proprio Lucia Bramieri in ...

Amici Celebrities : ex del Grande Fratello tra i confermati : Anticipazioni Amici Celebrities: c’è Raniero Monaco di Lapio del GF Poco fa, direttamente sulla pagina twitter di Amici Celebrities 2019, è stato pubblicato un video in cui sono stati presentati 4 nuovi concorrenti, tra i quali ci sarà anche un ex concorrente del Grande Fratello: Raniero Monaco di Lapio. Quest’ultimo, infatti, ha partecipato anni fa come concorrente del padre di tutti i reality show condotto all’epoca da ...

L’uomo del giorno - Fatih Terim : dalla passione per il Grande Fratello alla rissa costatagli la panchina : Fatih Terim compie 66 anni. L’allenatore turco, nato il 4 settembre del 1953, è uno dei personaggi più controversi dell’ultimo trentennio. Terim è un profeta in patria, è visto come un “Dio”. Ha guidato la Nazionale turca alla prima storica qualificazione ai Campionati Europei nel 1996 e trascinata in semifinale nel 2008. In quest’ultimo caso venne proposta la costruzione di una statua in suo onore, ma ...

Grande Fratello Vip - terrore per Ivana Mrazova : "Devo operarmi - inevitabile". Cosa la ha colpita : Sono ormai giorni che l'ex gieffina Ivana Mrazova si trova nella sua città d'origine in Repubblica Ceca. Eppure la permanenza della 27enne si sta procrastinando più del normale, tanto che molti follower hanno sospettato che questo possa essere dovuta ad una crisi con il fidanzato Luca Onestini, cono

Grande Fratello - Daniele Dal Moro sotto accusa : “Ci provi con un’amica di Martina” : Daniele Dal Moro interessato a un’amica di Martina Nasoni? Caos su Instagram Tutto quello che dice e fa Daniele Dal Moro viene puntualmente travisato. Durante la sua ultima diretta, ha parlato di alcuni peluche vinti a Gardaland, che si sono trasformati da teneri trofei a oggetti della discordia! Qualche fan di Martina Nasoni – che […] L'articolo Grande Fratello, Daniele Dal Moro sotto accusa: “Ci provi con un’amica ...

Ambra Lombardo dopo il Grande Fratello approda a Melaverde? Parla lei : GF, Ambra Lombardo non condurrà Melaverde: la smentita In queste ultime ore sono circolate diverse voci di corridoio on line su un possibile approdo della ‘ex gieffina’ Ambra Lombardo a Melaverde. Difatti quest’ultima, in base a questi rumor, avrebbe addirittura sostenuto un provino per fare la conduttrice del programma. Sarà vero? A quanto pare no, e a smentire questa indiscrezione è stata la stessa fidanzata di Kikò su ...

Grande Fratello - Ambra Lombardo in costume intero : professoressa da calendario - Lato B più bello d'Italia : Al Grande Fratello ha conquistato Kiko Nalli e i telespettatori con la sua semplicità. Ma Ambra Lombardo su Instagram si scopre un po' di più e fa intuire le sue doti nascoste. Di sicuro, una di queste è la sensualità: l'ex concorrente del reality condotto da Barbara D'Urso ha pubblicato una propria

Grande Fratello Vip - le ultime novità su cast e opinionisti. Ecco i nomi della squadra di Alfonso Signorini : È partito il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini sarà al timone ed è pronto a creare una squadra importantissima per quanto riguarda gli opinionisti e i volti dello spettacolo. I primi contatti, stando a quanto si legge su TvBlog, erano stati con Katia Ricciarelli ed Elenoire Casalegno. La trattativa però si è conclusa con un nulla di fatto. Stesso discorso per Giulia De Lellis e Pamela Prati per diversi motivi. . ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè assediata : "Molto focoso" - la piccante rivelazione privata : Nuovo corteggiatore per Francesca De André. Tornata single dopo la storia con Gennaro Lillio nata nella casa del Grande Fratello, la vulcanica nipotina del sommo Faber sarebbe già assediata dagli spasimanti. La rottura con Gennaro sarebbe stata causata non solo da "aggressioni, insulti e tradimenti"

Grande Fratello Daniele e Martina - il ragazzo risponde agli ultimi gossip : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, incontri segreti? L’ex gieffino vuole mettere un punto sulla questione per chiuderla per sempre Daniele e Martina del Grande Fratello hanno avuto degli incontri segreti? Negli ultimi giorni si sta spettegolando tanto – forse troppo – sui due ex concorrenti del reality show condotto da Barbara d’Urso: su Instagram […] L'articolo Grande Fratello Daniele e Martina, il ragazzo risponde ...

Grande Fratello Vip 4 : Giulia De Lellis e Pamela Prati possibili opinioniste : Mancano più di due mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma sono già tante le indiscrezioni che circolano sul cast che gli autori stanno mettendo su in questo periodo. Tvblog, ad esempio, sostiene che sarebbero ancora incerti i nomi di coloro che affiancheranno Alfonso Signorini ogni settimana: per il ruolo di opinionista del reality, infatti, sarebbero state contattate quattro donne molto diverse tra loro. Gli ultimi rumors sul ...

Grande Fratello Vip : ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel cast? : Federica Benincà di Uomini e Donne tornerà presto in Tv: l’annuncio Federica Benincà è stata corteggiatrice di Uomini e Donne. In quella occasione è stata scelta dal tronista Marco Cartasegna, ma la loro storia è purtroppo naufragata dopo nemmeno un mese. Comunque sia da quel momento di acqua sotto i ponti per l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne ne è passata tanta, riuscendo a togliersi diverse soddisfazioni nel ...

Grande Fratello Vip - doppio colpaccio per Alfonso Signorini : chi vuole fisso in studio : Alfonso Signorini scalda i motori del Grande Fratello Vip, che andrà a condurre per la prima volta su Canale 5. Il sempre bene informato sito TvBlog informa che la produzione sta vagliando diversi profili e al momento non è ancora arrivata una scelta definitiva. Una cosa è certa: accanto a Signorini