Finalmente Teresa!

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 6 settembre 2019) Chi insulta Teresa Bellanova, la neo ministra dell’Agricoltura del governo Conte Bis, per aver interrotto gli studi in terza media, di certo non ha mai letto un libro e non conosce il vero significato dello studio e della conoscenza. E dimostra di non conoscere bene neppure il nostro sistema scolastico che, come diceva Indro Montanelli, difende più il diritto al titolo di studio (anche di chi non lo merita) che il diritto allo studio (di chi lo merita veramente).Ma presi come siamo a commentare le cose della politica con la superficialità del tifo da stadio, preferiamo dedicarci all’insulto collettivo dimenticandoci di andare a “studiare”, per esempio, i dati e le ragioni dell’abbandono scolastico, il livello socio-economico di chi accede ai corsi universitari (in genere i figli dei laureati) o il peso della crisi nella scelta della ...

caldozza : 'L'eleganza è rispettare il proprio stato d'animo' Ministra Teresa Bellanova. Finalmente è cambiato il vocabolario… - sissymarche : La guida del ministero dell'agricoltura è stato affidata a @TeresaBellanova. Non potrei essere piu' contenta, e le… - valeria_cara : Finalmente un po’ di colore e sano entusiasmo Made in Puglia! E se anche Enzo Miccio approva, allora siamo sulla… -