Dal ritardo post-voto a quei tweetCaos Rousseau | parola di hacker

Rousseau - mistero fitto : un'ora di ritardo sui risultati. Sospetti e voci-choc Dal quartier generale M5s : Il voto sulla piattaforma Rousseau si è chiuso alle 18. I grillini sono chiamati ad esprimersi sull'inciucio col Pd. Clima febbrile alla sede della Casaleggio Associati a Milano: i risultati erano previsti subito dopo le 18, una decina di minuti dopo lo stop al voto. E invece, dopo quasi un'ora di a

Settebello Hamilton a Budapest - Verstappen ‘mangiato’ Dalla Mercedes : Vettel sul podio con 1 minuto di ritardo : Settima vittoria in Ungheria per Hamilton, che sorpassa nel finale Verstappen e allunga in classifica. Ferrari sul podio con Vettel, ma lontanissima da Mercedes e Red Bull Lewis Hamilton cala il Settebello in Ungheria, centrando la vittoria numero sette sul circuito di Budapest e cancellando quello che sembrava un week-end perfetto per Max Verstappen. Photo4/LaPresse Un autentico campione il britannico, riuscito a sfruttare al massimo la ...

F(x)tec Pro 1 è in ritardo ma arriverà : eccolo in foto e video Dal vivo : F(x)tec Pro 1 è uno smartphone annunciato all'inizio del 2019 e che, a dire del produttore, avrebbe dovuto essere disponibile sul mercato entro la fine di luglio L'articolo F(x)tec Pro 1 è in ritardo ma arriverà: eccolo in foto e video dal vivo proviene da TuttoAndroid.