Vulcani | da Stromboli ai Campi Flegrei | cosa succede quando un flusso piroclastico scorre

I 5 Vulcani più temibili della storia : tra questi c’è anche lo Stromboli con le sue mastodontiche eruzioni : “Una delle sette ventose Eolie, quella Stromboli , somiglia a una trottola, da cui ha preso anche il nome: dal greco strobilos/strombos, conservatosi ancora – e dove se no? – nel dialetto di Napoli, come strummolo. Il suo ventre è sempre vivo. Nella Sicilia orientale, arde l’Etna, con fauci aperte, imminente su Catania. E c’è pure il Vesuvio, sprofondato in un sonno minaccioso, che sovrasta la morte di Pompei ed Ercolano” Diceva ...

“Lo Stromboli presenta un rischio Vulcanico costante che potrebbe degenerare in uno tsunami” : il direttore dell’INGV fa chiarezza : Dopo l’esplosione dello scorso luglio, lo Stromboli “si è mantenuto in stato di apparente instabilità, con esplosioni di ampiezza media o alta nei crateri sommitali”. Non si possono escludere in futuro altre esplosioni di questo tipo, perché “lo Stromboli è un vulcano in attività persistente e ciò determina la presenza di un rischio vulcanico costante”: lo spiega Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio ...