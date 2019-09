Un Mare Nostrum europeo invece dell' Operazione Sophia 2 0

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 5 settembre 2019) Anche per la politica italiana, le ultime due settimane sono state straordinarie. Chi avrebbe immaginato che il Partito Democratico e il populista Movimento Cinque Stelle avrebbero persino preso in considerazione di parlarsi per forun governo - e ora sembra probabile che Matteo Salvini e il suo partito perderanno la loro scommessa politica estiva.Uno degli ultimi ostacoli alla formazione di un nuovo governo sono le politiche migratorie del capoa Lega, in particolare quelle sul salvataggio ine sullo sbarco dei migranti. In unae sue ultime mosse come ministro’Interno uscente, Salvini ha proibito a un’altra nave di salvataggio di immigrati di attraccare nei porti del paese, cercando di aumentare la pressione pubblica sui colloquia coalizione a Roma.Salvini è stato anche unae forze trainanti del crollo, ...

