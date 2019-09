Taranto | ' Ciao amori miei' | Samara dà appuntamento stasera 5 settembre a Montemesola

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Sta diventando davvero preoccupante il fenomeno noto comeChallenge, la burla che consiste nel travestirsi dalla celebre bambina fantasma del film "The ring" e girare nottetempo per le città andando a spaventare la gente. Fino ad ora le "apparizioni" di tali individui sono state improvvise, ma nelle scorse ore è apparso un post sui social che annunciava che un individuo travestito comefarà capolino dietro il campo e addirittura al cimitero di, nel tarantino, per tutta la giornata di oggi e soprattutto in serata. Non si sa con certezza se l'aspirante fantasma metterà in atto il suo piano, ma fatto sta che la notizia si è immediatamente diffusa nella cittadina pugliese, destando la curiosità di tantissime persone, perlopiù giovanissimi. Fenomeno dilagante Ormai non si contano più le città italiane che in questo periodo stanno facendo i conti con "", sono ...

robertoloredana : l'Auto che rende - robertoloredana : l'Auto che rende - imluna_lunatica : Ragaaaa hanno detto che sta girando un clown a Taranto, non esco più di casa. Ciao. -