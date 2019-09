Return of the Obra Dinn | l' avventura investigativa del creatore di Papers | Please

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019)of the, l'"insurance adventure" deldi, Lucas Pope, arriverà su Switch, Xbox One e PS4 questo autunno.Descritto come "un'in prima persona basata sull'esplorazione e la deduzione logica", il titolo - lanciato inizialmente su PC lo scorso anno - vede i giocatori tentare di mettere insieme i momenti finali della nave mercantile, che, nonostante sia stata dichiarata dispersa in mare nel 1803, torna misteriosamente in porto senza equipaggio quattro anni dopo.Nei panni di un investigatore assicurativo della Compagnia delle Indie Orientali, i giocatori saranno armati di un diario e di una bussola (intrisi del potere di riavvolgere il tempo e assistere ai momenti finali di ogni membro dell'equipaggio), e avranno il compito di indagare sui destini delle persone a bordo.Leggi altro...

Eurogamer_it : #ReturnoftheObraDinn sbarcherà anche su console. - Il_Paradroide : @SharkITA79 Return of the Obra Dinn è il mio gioco preferito dell'anno. Impressionante. - SharkITA79 : Trials of Mana, alléluia finalmente lo potrò giocare...un giorno Return of the obra dinn, ecco questo non lo conosc… -