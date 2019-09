Overwatch | Deadly Premonition 2 | Assassin' s Creed | The Rebel Collection e tantissimi

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019) Con un Nintendo Direct ricco di novità, Nintendo ha presentato un'ampia gamma di giochi in arrivo su Nintendo Switch, tra cui, il grande successo di Blizzard, nonché diversi titoli disponibili già da oggi, come Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition. Nintendo ha inoltre fornito nuovi dettagli su giochi già annunciati, inclusi The Legend of Zelda: Link's Awakening, Luigi's Mansion 3, Pokémon Spada e Pokémon Scudo.La presentazione ha svelato che a novembre Terry Bogard della serie Fatal Fury, il quarto personaggio scaricabile per Super Smash Bros. Ultimate, oltre ad annunciare l'arrivo di una serie di classici per Super NES nel servizio Nintendo Switch Online e che su Nintendo Switch sarà presto possibile giocare a titoli come Return of the Obra Dinn, Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore e la versione definitiva dell'originale Xenoblade Chronicles.Ecco i principali ...

