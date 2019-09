La morte di Cerciello | anche il suo collega  non aveva la pistola

morte Cerciello - Dibba : "I figli dell'impero Usa paghino tutto in Italia" : Pina Francone L'esponente del Movimento 5 Stelle commenta l’uccisione del carabiniere per mano dei due giovani americani "I responsabili dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega paghino tutto e soprattutto paghino in Italia nonostante siano figli dell'impero statunitense", dice Alessandro Di Battista. L'esponente del Movimento 5 Stelle ha commentato l'uccisione del vicebrigadiere dell'arma per mano dei due giovani ...

La catena di eventi che ha portato alla morte di Cerciello : Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale erano insieme già dalle parti di piazza Mastai, a Trastevere, la notte del 26 luglio scorso. Il vicebrigadiere che dopo poche ore sarebbe stato ucciso e il suo collega erano in servizio dalla mezzanotte, in borghese, nella zona della movida romana, già monitorata da altri quattro giovani carabinieri fuori dal servizio. E' quanto emerge dagli accertamenti condotti dalla procura di Roma. Sono proprio i ...

Uno degli americani accusati della morte di Cerciello bendato durante l'interrogatorio : Una foto che ritrae Gabriel Natale-Hjorth, uno dei due americani indagati per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, mentre viene interrogato in caserma ammanettato dietro la schiena e bendato ha monopolizzato il dibattito politico. La foto aveva cominciato a circolare sabato sera e subito il Comando generale aveva preso "fermamente le distanze dallo scatto e dalla divulgazione di foto di persone ristrette". Il Comando ...

Ecco com'è nata la pista dei maghrebini sulla morte del carabiniere Mario Rega Cerciello : maghrebini, albanesi, perfino libanesi con cittadinanza americana. Nelle ore immediatamente successive all’omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello la nazionalità dei due principali sospettati, portati non molto tempo dopo in caserma per essere ascoltati, ha danzato freneticamente a passi di migliaia di chilometri gli uni dagli altri. La stessa nota di ricerca diffusa alle pattuglie dei carabinieri e alle volanti della ...