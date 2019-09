Furto al Comune | rubati soldi e carte d' identità

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 5 settembre 2019) Giovanni Vasso La scoperta a Montella, in provincia di Avellino. I ladri portano via tremila euro, indagano i carabinieriin municipio a Montella, in provincia di Avellino. I ladri portano via denaro contante ed’. È accaduto l’altra notte e la scoperta è stata fatta solo nella mattinata di ieri da parte dei dipendenti comunali che, come ogni mattina, si erano recati al lavoro. I ladri hanno messo a soqquadro l’ufficio anagrafe dell’ente comunale irpino e sono riusciti a portare via con sé alcuned’in bianco. Ma non si sono limitati a questo e, anzi, hanno “visitato” anche gli altri uffici riuscendo a divellere una cassaforte e ad impossessarsi della somma di circa tremila euro in contanti. Stando ai primi rilievi, i banditi avrebbero guadagnato l’ingresso alla casa comunale approfittando di alcune impalcature istallate nei pressi del ...

