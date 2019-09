F1 | le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Italia 2019 a Monza

Governo - De Micheli : “Rispetto per nostro lavoro - no ultimatum. risposte vere alle persone” : “La riunione di oggi (con sindaci, governatori e segretari regionali Pd) sta nel percorso che stiamo facendo per la costruzione del programma. Un Governo serio e solido deve saper dare Risposte vere alle persone. Noi vogliamo che questo nostro lavoro sia rispettato, non accettiamo ultimatum”. Così la vicesegretaria Pd Paola De Micheli in una dichiarazione alla stampa davanti al Nazareno L'articolo Governo, De Micheli: ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP del Belgio 2019 : Signore e signori, le vacanze sono finite: torna la Formula Uno! Tutto è pronto per l’attesissimo Gran Premio del Belgio 2019 sul circuito di Spa-Francorchamps che darà il via alla seconda fase della stagione. Il 13esimo appuntamento del Mondiale 2019 regalerà spunti interessanti in una annata che, invece, sembra già avere emesso i suoi verdetti. Per la Ferrari sarà una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire? 1 La Ferrari tornerà ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Gran Bretagna 2019 : Tutto è pronto per il 12esimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2019. Dopo lo show austriaco, il Circus si trasferisce a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Una tappa imprescindibile del calendario che ci regalerà numerosi spunti, qualche rientro eccellente e la curiosità di capire che meteo ci riserverà il Northamptonshire. Andiamo ad analizzare i quesiti più importanti e interessanti. 1 Sarà ancora un duello Marquez-Dovizioso? Dopo ...

Twitter sta testando la possibilità di ricevere notifiche per le risposte ai tweet : Nell'ottica di rendere Twitter più colloquiale e attivo, l'azienda sta testando la possibilità di ricevere notifiche quando un utente pubblica una risposta a un tweet a cui siete interessati. Gli utenti possono comunque decidere di ricevere le notifiche per tutte le risposte, solo per le risposte dell’autore del tweet originale, chiunque abbia menzionato e le persone che seguono, oppure per nessuna risposta. L'articolo Twitter sta testando la ...

Ora Twitter ti informa sulle risposte a un post che ti interessa : (Foto: Twitter) Una delle ultime novità in fase di test da parte di Twitter è la ricezione della notifica quando qualcuno pubblica una risposta sotto a un tweet ritenuto importante e interessante. Una mossa per non perdersi le interazioni e a mantenere sempre di più gli utenti attivi sul social network. La novità ha generato qualche piccola confusione: non si tratta di una notifica a un cinguettio pubblicato dall’utente stesso – ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Austria 2019 : Dopo il rientro ufficiale in pista di Brno il Mondiale MotoGP prosegue senza soluzioni di continuità. Dalla Repubblica Ceca, infatti, si sbarca nei monti della Stiria per il Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP. Una prova che ha sempre visto il dominio della Ducati ma quest’anno, tra meteo ballerino e Marc Marquez, questo regno sembra messo in crisi. E, poi, che Yamaha vedremo? Andiamo ad analizzare gli spunti di interesse più ...

Caro Salvini - qualche domanda da giornalista (ed eviti risposte “da papà”) : (Foto Stefano Cavicchi / LaPresse) Ieri Matteo Salvini, nel corso di un’improbabile conferenza stampa nello stabilimento Papeete di Milano Marittima, ha insultato il cronista di Repubblica che aveva ripreso il figlio a bordo delle moto d’acqua della Polizia, due giorni prima: “Vada a riprendere i bambini in spiaggia, visto che le piace tanto” ha detto a Valerio Lo Muzio, a quanto pare minacciato anche dalla sua scorta. Per quanto stomachevole, è ...

Volley - Italia vittoriosa sul Belgio in amichevole a Bari. Buone risposte dal sestetto titolare in vista del Preolimpico : Prosegue con una vittoria il cammino di avvicinamento della Nazionale Italiana di Volley maschile al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma nel prossimo fine settimana. La formazione allenata da Chicco Blengini ha già raggiunto Bari nei giorni scorsi per l’ultimo collegiale prima del grande appuntamento e ha superato in amichevole il Belgio con un convincente 3-0 (25-19; 25-16; 25-19). Le due squadre hanno ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Ungheria : Il Mondiale di Formula Uno 2019 prosegue senza soluzioni di continuità verso le vacanze agostane. Dopo il GP di Germania, infatti, si passa in Ungheria per la gara di Budapest, 11esimo appuntamento del campionato. Dopo le incredibili emozioni di Hockenheim che weekend ci attende? Andiamo ad analizzare la situazione per mezzo delle cinque domande più importanti della gara magiara. 1 La Mercedes risponderà dopo la giornataccia di Hockenheim? Un ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Repubblica Ceca : Il Mondiale MotoGP 2019 torna in scena dopo la lunga pausa estiva. Dal Sachsenring, con la decima vittoria di fila di Marc Marquez, si riparte da Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Un appuntamento quanto mai importante e ricco di spunti. Andiamo ad analizzare i più importante e ricchi di interesse. 1 Chi tornerà in pista nel migliore dei modi dopo le vacanze estive? Dopo tre settimane di break la MotoGP torna in scena. Come sempre al ...

Volley - Preolimpico 2019 : doppia amichevole con il Belgio sulla strada degli azzurri - Blengini in cerca di risposte : Si è aperto nella giornata di ieri l’ultimo collegiale per la Nazionale italiana di Volley maschile prima dell’appuntamento più importante della stagione estiva, ovvero il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputerà al PalaFlorio di Bari nel prossimo fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 agosto. Gli azzurri affronteranno Camerun, Australia e Serbia per aggiudicarsi il primo posto nel girone e strappare ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Germania 2019 di F1 : Il Mondiale 2019 di Formula Uno si avvicina alla pausa estiva, ma prima si concentra sulla tappa di Hockenheim per il Gran Premio di Germania. L’11esimo appuntamento del campionato racchiude in sè numerosi spunti di interesse e tante domande che vanno analizzate con calma. Andiamo, quindi, a “fare le carte” alla gara tedesca, con diversi protagonisti chiamati a dare risposte importanti. 1 Che weekend sarà per Sebastian Vettel, ...

Le Iene - quella domandina scomoda ai vip : "Quando avete perso la verginità?". Le risposte che non ti aspetti : Le Iene hanno chiesto ai nostri vip quando e come hanno fatto sesso per la prima volta, sorvolando, ovviamente, in merito al perché. Le vittime di tali domande scomode hanno risposto sinceramente e con il sorriso, "molto tardi" confessa lo chef Cracco, aggiungendo imbarazzato che sua unica amante pe

Tour de France – Nibali sincero dopo La Planches des Belles Filles : “che risposte ho avuto? Dico che…” : Vincenzo Nibali fiducioso dopo la tappa di La Planches des Belles Filles: le parole dello Squalo dello Stretto dopo la sesta tappa del Tour de France 2019 Giornata ricca di emozioni ieri a La Planches de Belles Filles: Giulio Ciccone ha strappato di dosso da Alaphilippe la maglia gialla di leader del Tour de France, regalandosi una grandissima soddisfazione. Giornata di ‘analisi’ invece per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello ...