Dalle piante carnivore la caccia a nuovi materiali per la robotica

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Lepossono permettere di otteneredotati di proprietà meccaniche molto particolari. Lo rivela uno studio che ha ottenuto la copertina di PNAS, pubblicato da un gruppo di ricercatori del Centro della Complessità e i Biosistemi (CC&B) dell’Università degli Studi di Milano, che ha analizzato i meccanismi tramite i quali una di queste, Drosera capensis, chiude le sue foglie attorno agli insetti – rimasti appiccicati alle sue superfici – per poi digerirli. Leaffascinano gli scienziati da molto tempo, tanto che lo stesso Charles Darwin ha scritto un libro su di loro. Gran parte della ricerca che le riguarda si e’ concentrata sui processi biochimici che ne regolano il movimento delle foglie. Cosi’ facendo sono state identificate diverse molecole, fra le quali anche gli ormoni vegetali, che ...

ilfogliettone : Dalle piante carnivore nuovi materiali per i robot soffici - - Agroscope : Le piante selvatiche a fiore sono propizie per gli organismi ausiliari sui campi, dove non sempre trovano nutriment… - vinzalb : @angpaoq @matteosalvinimi Togliere la polvere dalle foglie delle piante ahahahaha bellissima..... -