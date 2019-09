Bilancio Juve | il primo anno di CR7 è un flop | conti in rosso per svariati milioni Il

Ciccio Graziani : “Fossi la Juve terrei Higuain - ho l’impressione che abbiano difficoltà col Bilancio” : “Fossi la Juventus terrei Higuain. È l’attaccante ideale per giocare con Ronaldo, scommetterei di nuovo su di lui. Non so se la Juventus avrà problemi di bilancio, certo è che il monte ingaggi è sensibilmente aumentato. Si ha l’impressione che sia un po’ in difficoltà perché ha la necessità di vendere i vari Khedira, Matuidi, Mandzukic e via dicendo“. Sono le parole, a Radio Sportiva, di Ciccio Graziani, che ...

Juve - sette “esuberi” da 100 milioni annui a Bilancio : Esuberi da 100 milioni l’anno, tra ammortamenti e stipendi lordi. È questo l’imaptto a bilancio dei sette giocatori in uscita per la Juventus, come spiega la Gazzetta dello Sport. Cifre che corrispondono all’analisi di CF – Calcioefinanza sui conti e sulle spese dei bianconeri finora nel mercato. Dybala, Higuain, Mandzukic, Matuidi, Rugani, Perin e Pjaca: questi […] L'articolo Juve, sette “esuberi” da ...