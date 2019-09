Pisa | ruspe in azione | smantellato campo rom abusivo

Fonte : blogo

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Sono iniziate stamani le operazioni di demolizione di unromnell’area artigianale di Ospedaletto ainalla presenza dei vigili urbani, con gli occupanti che avevano già lasciato gli alloggi per trovare nuove destinazioni. Ad illustrare l’operè stato il sindaco Michele Conti, nel corso di una conferenza stampa iniziata intorno alle ore 12:00. Alla base dello smantellamento un’ordinanza emessa per motivi igienico-sanitari e ambientali il 30 agosto scorso. Palermo, sequestrato unrom: "Pericoloso per la salute di chi ci vive" Sequestrato ilrom nel parco della Favorita a Palermo a causa di condizioni igieniche e sanitarie considerate pericolose per gli stessi rom. Aperta un'inchiesta sulle responsabilità dei funzionari comunali. Contestualmente all’abbattimento delle ultime ...

ultima_ora : RT @ultimenotizie: E' in corso stamani l'intervento di demolizione e smantellamento di un campo nomadi abusivo nell'area artigianale di Osp… - MauroGramuglia : @matteosalvinimi Campi solo per questo...Creare caos, ruspe, distruzione, odio...Andrete via pure da Pisa! INUMANI!… - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: E' in corso stamani l'intervento di demolizione e smantellamento di un campo nomadi abusivo nell'area artigianale di Osp… -