Lucas sbotta su IG dopo le accuse di tradimento fatte alla Henger | ' Dio me la farà pagare'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) È un pomeriggio molto movimentato quello che hanno vissutoPeracchi e Mercedesz: oggi, mercoledì 4 settembre, i due si sarebbero lasciati in modo piuttosto strano.aver accusato la ragazza di averlo tradito con Andrea Montovoli, l'ex tronista di Uomini e Donne è tornato sui suoi passi prendendosi tutte le colpe di quello che sta succedendo: il giovane ha anche parlato di un forte malessere che vive da tempo e del quale non riesce a liberarsi. Addio mediatico trae Mercedeszun infinito tira e molla, la storia d'amore sarebbe finita oggi traPeracchi e Mercedesz. Mentre si trovavano in vacanza in Sardegna, i due ragazzi hanno discusso pesantemente a causa della forte gelosia di lui.che alcuni siti di gossip hanno riportato le Stories nelle quali l'ex tronista ha accusato la compagna di averlo tradito con Andrea Montovoli, la diretta ...