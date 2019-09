I retroscena di Blogo | La gita di Tindari vs la prima di Temptation island e Amici

Fonte : blogo

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Mentre è stato annunciato sui profili social di Fascino l'inizio della nuova serie divip, cresce l'attesa per la vera grande novità dell'autunno d'intrattenimento di Canale 5. Ci riferiamo adCelebrities, la vera grande scommessa di Maria De Filippi. Lo show che vedrà in campo la moglie di Maurizio Costanzo inpersona e su cui oltre a metterci il denaro della sua società, ci metterà dunque la faccia.Già solo il fatto che Maria De Filippi condurrà la(e non solo la) puntata di questo programma, fa pensare quanto sia importante per lei e per la sua società tutelare al massimo il marchio di. Questo perchè è pur vero che si tratta di un programma a se stante, ma è anche vero che, esattamente come accade con il Grande fratello, "colorare" un format vestendolo con dei vip (o presunti tali) intacca in qualche modo il programma da cui ...

