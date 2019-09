GQ Men Of The Year Awards 2019 | tutti i look

Anticipazioni The Good Doctor 3 : Il primo appuntaMento di Shaun e Carly : The Good Doctor 3: il trailer mostra il primo appuntamento di Shaun Murphy La ABC, network americano che trasmette le puntate inedite di The Good Doctor, ha rilasciato il promo ufficiale della terza stagione del Medical-Drama ideato da David Shore. La seguitissima serie tv con protagonista Freddie Highmore, ripartirà esattamente dagli avvenimenti del finale di stagione e seguirà le avventure del dottor Shaun, da poco reintegrato ...

«The New Pope» tra religione - fondaMentalismi e nudo : Arriva il nuovo Papa a Venezia. È John Malkovich - non a caso in total look bianco - che approda al Lido con Jude Law e tutto il cast di New Pope, capitanato dallo sceneggiatore e regista Paolo Sorrentino. «The New Pope», tutti i temi della seconda stagione Due su nove gli episodi mostrati in anteprima alla 76sima Mostra di Venezia, della stessa forza visiva e irriverenza narrativa della prima stagione. Ma se allora la priorità era mostrare il ...

Noto - il vescovo canta Mengoni a messa e fonda la ‘pop-theology’. E non è una provocazione : In un tempo in cui si discute molto dei simboli religiosi e della loro strumentalizzazione, il vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, chiede di superare quello che definisce “il cattolicesimo convenzionale”. Quella che può sembrare solo una provocazione è, invece, un vero e proprio allarme lanciato dal presule, Noto per la sua “Pop-Theology” e le sue omelie nelle quali cita, anzi canta, le canzoni di Marco Mengoni, Noemi, Francesco ...

The Surge 2 mostra il suo brutale combattiMento in un gameplay trailer : È uscito un nuovo gameplay trailer per The Surge 2, che ci permette di dare un'occhiata alle intense meccaniche di combattimento offerte dal sequel di fantascienza hack 'n' slash.All'interno di Jericho City avrete a vostra disposizioni più di 80 armi, affronterete atroci minacce in scontri senza pietà, che vi consentiranno di squarciare e strappare gli arti ai vostri avversari, impossessandovi del loro prezioso equipaggiamento che vi renderà più ...

Ancestors : The Humankind Odyssey è nato anche grazie allo zio di Desilets Mentre più di 40 investitori bocciarono il progetto : Dopo quattro ardui anni di sviluppo, Ancestors: The Humankind Odyssey è stato pubblicato questa settimana da Panache Digital Games. Ma il viaggio che ha portato al lancio è stato tutt'altro che fluido, come ha detto alla Gamescom il responsabile dello studio Patrice Desilets.Desilets ha detto di aver avuto difficoltà a spiegare il suo gioco ai potenziali investitori. "Abbiamo ricevuto molti no, ho incontrato circa 45 persone prima che qualcuno ...

The Elder Scrolls Online su Nintendo Switch? Il director del gioco sMentisce : Nonostante sia uscito già da qualche anno, The Elder Scrolls Online ha un nutrito numero di giocatori sulle diverse piattaforme e molto presto il gioco verrà lanciato anche sulla piattaforma Google Stadia aumentando così il bacino d'utenza.Una console a cui manca l'MMORPG di Zenimax è proprio Nintendo Switch. Dato l'eccellente supporto di Bethesda negli ultimi due anni, i fan si chiedono quando il gioco arriverà anche sulla console ibrida. ...

Remnant From the Ashes : Guida al potenziaMento di Armi e Armature : Non solo le abilità o caratteristiche, anche le Armi e Armature possono essere potenziate in Remnant From the Ashes, ma dove è possibile farlo e in che modo? Scopriamolo insieme. Come potenziare Armi e Armature in Remnant From the Ashes Nel corso del gioco sbloccherete svariate Armi e Armature, alcune acquistabili altre segrete, ognuna però potenziabile presso l’hub di gioco, utilizzando i materiali ...

10 serie tv americane da vedere assolutaMente - da The Americans a The Office : Pensare a una lista di serie tv americane da vedere significa attingere a una fonte inesauribile di contenuti fra i più disparati. Drama, comedy, serie animate, fantasy, mockumentary… le migliori serie tv americane di ogni genere richiamano fatti reali, adattano successi letterari o si ispirano alla fantasia degli autori per raccontare storie appassionanti che sappiano rimanere nella mente e nel cuore dei fan. Vediamone dieci tra le più ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening - 30 minuti di dungeon e boss mostrati alla Gamescom - svelate le diMensioni del gioco : Nintendo ha dedicato la sua presentazione pre-show durante la Gamescom ad una serie di giochi indie in arrivo su Switch, ma ha promesso inoltre nuovi filmati dei giochi che usciranno sulla console quest'anno. La compagnia ha infatti mostrato attraverso un video di gameplay, 30 minuti di The Legend of Zelda: Link's Awakening.Il nuovo filmato è incentrato sulla modalità dungeon creator presente nel gioco. Grazie a semplici funzioni visive sarete ...

Ghostbusters The Video Game Remastered : Aperti ufficialMente i preordini : Saber Interactive ha annunciato l’apertura dei pre-order di Ghostbusters™: The Video Game Remastered, la ri-edizione HD del gioco action-adventure con il cast originale dei film cult di Columbia Pictures, per PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows. I fan possono effettuare il pre-order della versione digitale di Ghostbusters: The Video Game Remastered sul PlayStation®Store, Nintendo eShop, Microsoft ...

Heather Locklear andrà 30 giorni in un centro di salute Mentale - : Riccardo Palleschi L'attrice Heather Locklear, conosciuta per Dinasty e Melrose Place, è stata condannata dopo aver aggredito un paramedico e alcuni poliziotti Heather Locklear dovrà scontare 30 giorni presso un centro di salute mentale dopo l'aggressione ai danni di alcuni poliziotti e un paramedico. Se l'attrice dovesse rifiutarsi dovrà andare in carcere per 120 giorni, ai quali seguiranno 3 anni di libertà vigilata. Il fatto ...

Gamescom 2019 : The Witcher 3 ha finalMente una data di uscita su Nintendo Switch : Sapevamo già che The Witcher 3, gioco di CD Projekt RED, sarebbe approdato anche sulla console ibrida di Nintendo Switch, ma non sapevamo ancora quando. Ebbene, grazie al trailer mostrato durante la Gamescom abbiamo una data precisa.The Witcher 3 arriverà su Switch a partire dal 15 ottobre. Il trailer mostra alcune parti del gioco: naturalmente la grafica è meno definita rispetto alle precedenti versioni, tuttavia chi vuole immergersi nell'epico ...

