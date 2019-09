Trafficavano sostanze stupefacenti in baracca abusiva | 3 persone arrestate

Fonte : romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato tre cittadini del Bangladesh di eta’ compresa tra i 34 e i 39 anni, tutti con precedenti e irregolari sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di. I tre sono stati sorpresi all’interno di unasorta in un appezzamento di terreno che costeggia via Belmonte Castello, a due passi da via dei Gordiani. All’interno del manufatto, sottoposto a perquisizione d’iniziativa da parte dei Carabinieri, sono stati sorpresi i tre cittadini del Bangladesh impegnati a confezionare 978 pasticche di Ya-Ba – tristemente nota anche come ‘droga della pazzia’ o ‘droga di Hitler’ – la potente miscela di metanfetamina e caffeina a basso costo che induce nel consumatore un forte stato di ...

