Rai | selezione 90 redattori da assumere con contratto a tempo determinato

Bando di concorso per la selezione di 90 giornalisti Rai : scadenza al 28 ottobre : La RAI (Radiotelevisione Italiana Spa) ha indetto un Bando di concorso per la copertura di 90 posti da Giornalista Professionista. I candidati vincitori saranno assunti a tempo determinato con possibilità, successivamente, di aver un contratto a tempo indeterminato. Le sedi di lavoro saranno distribuite in varie regioni d'Italia. Requisiti e titoli richiesti I requisiti per poter effettuare la domanda di partecipazione sono: Avere la ...

Rai - parte selezione per 90 giornalisti : 21.13 Regolarizzazione contrattuale per 250professionisti che lavorano nelle reti Rai e avvio del concorso per 90 giornalisti. E' il contenuto di due accordi firmati dalla Rai, con l'ad Fabrizio Salini, e da Usigrai e Fnsi. "Diritti, merito e trasparenza -si legge in una nota - sono alla base di due accordi storici, finalmente arriva il 'giusto contratto' per 250 professionisti che fanno lavoro giornalistico e contemporaneamente parte la nuova ...