Previsioni Meteo | impulso fresco e perturbato verso Adriatico e Sud | allerta per forti

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) La circolazione si è orientata dai quadranti settentrionali sull’Italia. Nelle ultime ore l’alta pressione oceanica ha recuperato un po’ di terreno da OvestEst, riuscendo a proteggere buona parte delle regioni settentrionali e dell’alto Tirreno. In un contesto barico meridiano, invece, le regioni del medio-bassoe quelle meridionali italiane, anche le aree insulari, si trovano esposte, anzi maggiormente esposte, ai flussi instabili provenienti da Nord, con rovesci e temporali diffusi, talora ancheo violenti. Ma vediamo nei dettagli l’evoluzione per oggi. Situazione ed evoluzione In queste ore mattutine, spicca l’azione di un nucleo di aria instabile sul medio, in gran parte operante in mare, ma in buona parte anche su coste e settori centro-orientali di Abruzzo, Molise e soprattutto sul Nord Foggiano, Gargano. ...

Agenzia_Ansa : #maltempo primato europeo per la #Sardegna, in mattinata caduti 14mila fulmini . Previsioni per il weekend : altern… - roccoremo : RT @ilmeteoit: METEO: PREVISIONI TUTTE SBAGLIATE! Vi SVELIAMO COSA sta accadendo da qualche settimana e cosa accadrà adesso » - toscananotizie : RT @ProtCivileRT: On line le previsioni meteo #Toscana per oggi #3settembre , a cura di @flash_meteo Per i dettagli ?? -