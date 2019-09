Piacenza | i due scomparsi | Ris in casa di lui | Bruzzone | ' Scenario da schizofrenici'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) Come in una discarica, nell'habitat di un accumulatore seriale, ma forse anche peggio, perché sporco e incompatibile con una minima qualità della vita: all'uscita dalla cascina di Massimo Sebastiani, la nota criminolga Robertaera sconcertata. Le è sembrato di trovarsi in un film dell'orrore. Con i carabinieri dei Ris di Parma, ieri ha svolto un sopralluogo nel podere di Campogrande di Carpaneto, in provincia di, dove fino a nove giorni fa viveva l'operaio 45enne indagato e ricercato per omicidio e occultamento di cadavere. Il sospetto degli inquirenti è che abbia ucciso l'amica 28 enne Elisa Pomarelli, scomparsa con lui il 25 agosto dopo un pranzo in una trattoria poco distante, e si nasconda nei boschi del territorio che conosce bene. Finora le ricerche non hanno dato esito. L'alternativa è che possa essersi suicidato....

