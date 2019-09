Pensioni | le incognite su quota 100 | spunta l' ipotesi di aumentare l' età a 64 anni

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) Rispetto al documento programmatico alla base del nuovo esecutivo giallorosso, dove il tema dellerisulta accantonato, Pd e M5S sarebbero già al lavoro per ridefinire100. Fin dall'inizio della scorsa settimana circolavano alcune indiscrezioni secondo cui il nuovo strumento previdenziale caro alla Lega di Matteo Salvini sarebbe stato superato prima della fine naturale della sperimentazione, vale a dire il 2021 (oggi il Corriere della Sera, nell'articolo di Federico Fubini, considera invece come probabile il mantenimento di100 per l'intero triennio). In un nuovo approfondimento del Sole 24 Ore, a cura del giornalista Marco Rogari, vengono contemplate due strade per un'eventuale pesante rivisitazione dell'attuale pensione anticipata a 62con almeno 38di contributi. Dal restyling della pensione a100, il governo nascente otterrebbe un risparmio ...

