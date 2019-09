Le ricette di pesto che non ti aspetti

Fonte : vanityfair

(Di martedì 3 settembre 2019)di ricotta salatadi barbabietoladi cavolo nerodi rucola selvaticadimai provateUn’idea per un menù particolare per una cena anche all’ultimo minuto? Ilè la risposta. Quello genovese con basilico fresco, olio extravergine, pinoli, rigorosamente lavorati a mano con il mortaio di marmo resta il più celebre e amato di tutti, ma ilè un mondo molto più ampio fatto di tanti altri sapori e profumi da abbinare a tante portate diverse, e si può fare anche in pochissimo tempo. IL LIBRO A spiegarlo ora c’è Facciamolo(Guido Tommasi Editore), il nuovo libro di Maria Teresa Di Marco e Marie Cécile Ferré, con le foto di Maurizio Maurizi (che hanno fondato e curano anche lacucinadicalycanthus.com) che suggeriscemai provate con ingredienti inaspettati come le noci di macadamia, lupini, carote, ma anche cavolo nero o ...

