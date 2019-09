Fonte : wired

(Di martedì 3 settembre 2019) (Concept: iDropNews) Glidedicati alla realtà aumentata potrebbero davvero uscire allo scoperto a breve: un nuovo indizio è stato scovato all’interno del codice del sistema operativo iOs 13 ormai imminente e apre interessanti scenari per un accessorio molto atteso. Quasi una chimera, finora. Eppure la storia dietro questo possibile gadget ricorda da vicino quella diWatch, l’orologio smart di Cupertino che per anni è rimasto avvolto nella nebbia, si pensava fosse soltanto materiale per indiscrezioni inconcludenti e invece è stato ufficializzato diventando il più venduto del proprio segmento. DiGlass se ne parla da più di un lustro, nonostante il coraggioso tentativo poi (in buona parte) fallito da parte di Google di introdurre in commercio e per le grandi masse i propriintelligenti. Il precedente di Google Glass da un lato non è ...

MilanoCitExpo : iOs 13 conferma: in arrivo gli occhiali Apple #DipartimentoInnovazioneTecnologia - walterwhiteITA : iOs 13 conferma: in arrivo gli occhiali Apple - SaidHessan : Nuovo tracker bluetooth di Apple in arrivo. iOS 13 lo conferma. -