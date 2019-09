Governo | terminato vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD

Fonte : blogo

(Di martedì 3 settembre 2019) AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Dopo l’incontro con i, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe, sarebbe in riunione con due esponenti del Partito Democratico, gli ex ministri Dario Franceschini e Andrea Orlando, e con il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli. In separata sede, invece, Andrea Marcucci e Graziano Delrio (PD) hanno lavorato con Francesco D'Uva e Vincenzo Spadafora (M5S).AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - E'l'incontro tra il premier incaricato Giuseppee idi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Al termine dell'incontro, Andrea Marcucci (PD) ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai giornalisti presenti: "Abbiamo completato il lavoro sul programma, sono molto soddisfatto. Abbiamo inserito i punti presentati da parte dei partiti più piccoli per metterlo a disposizione del presidente incaricato. È stato fatto un ...

