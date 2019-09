Biasin | “De Laurentiis ha ascoltato Ancelotti che gli diceva | proviamo a dare fastidio”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2019) Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Fabrizioelogia il mercato del Napoli. Scrive: “Al sottoscritto, per quel che vale, è piaciuto assai il mercato del Napoli che sì, è vero, è uscito con le corna rotte da Torino, ma più per una questione di “ingranaggi da oliare” che per potenziale della rosa. Deper una volta ha seguito le indicazioni del suo tecnico, un inedito se vogliamo. Lo ha fatto e finalmente ha dimostrato di avere intenzioni serissime: non più “facciamo il nostro, ma tanto gli atri sono imprendibili” semmai “”. Chi si è “un po’ incartato” sul mercato è stato Paratici, mentre il re del calciomercato è stato Marotta. E’ riuscito a far anvia Icardi, scrive, ed ha portato in nerazzurro tutti quelli che voleva, tranne Dzeko. Una mancanza che certo però non farà in modo che i tifosi ...

