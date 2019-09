Aspettando Rousseau | governo giallorosso appeso a 115mila iscritti M5S

Fonte : blogo

(Di martedì 3 settembre 2019) Oggi è il giorno del referendum su. Glial M5S dovranno esprimersi sul: "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte? SI - NO" è il quesito a cui 115.372con diritto al voto potranno rispondere dalle 9 alle 18. M5S: Voto sumartedì 3 settembre dalle 9 alle 18. Ecco il quesito Il MoVimento 5 Stelle ha annunciato il voto super decidere se creare uncon il PD presieduto da Giuseppe Conte. Ecco il quesito e gli orari. Se prevalesse il NO non se ne farà nulla e in tal caso la strada sarebbe spianata verso il ritorno alle urne come detto e ridetto in questi giorni da Luigi Di Maio e dallo stato maggiore pentastellato.L'ordine della votazione prevede il SI ...

CarloCalenda : Ti voglio bene e ti rispetto profondamente. Ma aspettando Rousseau è disdicevole anche come battuta - PaoloGentiloni : Non pretendo uno sprint, ma un’accelerazione gioverebbe. Alle possibilità di risolvere la crisi e soprattutto alla… - Francesco_Riz : RT @mostro15119736: Ma a voi sembra normale, non dico decoroso perché sarebbe pretendere troppo da #m5s, che un Paese di 60 milioni di pers… -