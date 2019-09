“Un’opera d’arte” Anna Tatangelo | Lato B in bella mostra | la rete va in tilt

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2019) L’estate pernon finisce mai. Lacantante infatti non sembra risentire dell’arrivo di settembre e non perde occasione perre il suo fisico scultore al mare. Per la gioia dei fan., tra le regine indiscusse di questa lunga e bollente stagione ha deciso di coinvolgere i suoi fan in questa sua avventura pubblicando sul suo profilo Instagram diverse foto. Poche ore fa ha caricato un post davvero molto interessante e nel farlo a deciso di rivolgere una domanda al popolo di Instagram: «Quindi in teoria è finita l’estate?».Sicuramente per lei ancora no, ma moltissimi suoi follower le hanno immediatamente risposto. Altri, invece, si sono lasciati distrarre dalle sue curve generose e così la loro fantasia è volata molto lontano, dimenticandosi totalmente del quesito. La bellissima e bravissimaha deciso di trascorrere i suoi ultimi ...

cumcordis : Siamo sicuri che Timothée Chalamet non sia un’opera d’arte di qualche famoso artista? Raffaello? Michelangelo? Cara… - camy1Djb01 : #TheKing TIMOTHÉE CHALAMET È UN SOGNO, RAGAZZI NON CI CREDO, NON PUÒ ESISTERE QUALCUNO DI COSÌ PERFETTO. È UN'OPERA D'ARTE - vrenzoleditom : #Tette è un opera d’arte #Tette è vita UwU -