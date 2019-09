Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 20 | 10

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle 17 a Palazzo Chigi ha incontrato i capigruppo del MoVimento 5 Stelle PD per discutere del programma di governo la nascita del nuovo esecutivo Dipenderà dal voto degli iscritti del MoVimento 5 Stelle in programma domani sulla piattaforma Rousseau avrebbe detto Di Maio nell’incontro con i ministri e sottosegretari uscenti del Movimento Se dovessero prevalere in o il Presidente del Consiglio dovrà sciogliere la riserva di conseguenza in modo negativo ha confermato il presidente dei senatori del Movimento patuanelli Crippa senatore della Lega avverte mi hanno contattato 9 senatori dei 5 Stelle pronti a dire no al governo di essere una bimba di 8 anni alle Bahamas è la prima vittima dell’uragano Dorian lo riferisce la CNN la ...

