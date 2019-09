The Affair 5×01 | un doloroso addio VIDEO

Fonte : ilnotiziangolo

(Di lunedì 2 settembre 2019) The5×01 trama e promo – La premiere della serie tv firmata Showtime è tornata sul piccolo schermo americano il 25 agosto 2019. Con un breve salto temporale di alcuni mesi, troveremo Helen e Noah colpiti da una nuova tragedia. Anche se questa volta i due saranno coinvolti in modo diverso. Tutto sta per cambiare e la trama di The5×01 spingerà i due protagonisti a fare i conti con i propri errori. Scegliendo poi di intraprendere delle strade particolari per cercare di risolvere alcuni punti interrogativi e guai. The5×01, la trama In seguito alla morte di Vic, Helen si ritrova a fare i conti con una vita distrutta. A soffrirne saranno anche i piccoli Solloway, i due figli che più degli altri hanno vissuto con la neo coppia. Del resto il medico si è rivelato per i due piccoli di casa molto più padre di quanto lo sia mai stato Noah. Sarà questo il ...

