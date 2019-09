Migranti | la nave Eleonore forza il divieto di entrata | sequestrata

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 2 settembre 2019) Mentre la Mare Jonio è al quinto giorno di blocco in mare al largo di Lampedusa, la, ladella ong Mission Lifeline, respinta nei giorni scorsi sia dall’Italia che da Malta, ha dichiarato lo stato di emergenza e hato ild’ingresso nelle acque territoriali italiane, dirigendosi verso il porto di Pozzallo, in Sicilia. Qui èpreceduta da un mezzo della Capitanerie di Porto e seguita dalle due motovedette della Guardia di Finanza che l’hanno: gli uomini delle Fiamme Gialle sono saliti a bordo hanno disposto il sequestro amministrativo cautelare dell’imbarcazione. Iperò potranno comunque sbarcare. La decisione dire il, come riferisce l’Adnkronos, è stata presa dopo una tempesta di acqua che si è abbattuta sulla imbarcazione con a bordo 104soccorsi nel Mediterraneo: «Dopo otto ...

LegaSalvini : ++ MIGRANTI, LA NAVE 'ELEONORE' FORZA IL DIVIETO E FA ROTTA SU POZZALLO ++ - LegaSalvini : SALVINI FIRMA IL DIVIETO DI INGRESSO PER LA NAVE ALAN KURDI - Agenzia_Ansa : #Elenore La GdF dispone il sequestro della nave quando giungerà in porto a Pozzallo. I #migranti potranno sbarcare… -