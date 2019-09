HONOR 20S svelato prima del tempo da un video unboxing

HONOR 20S e Motorola Moto E6 Plus si rivelano nei render ufficiali e spuntano dettagli su Galaxy A71 e A91 : Honor 20S e Motorola Moto E6 Plus si rivelano nei render ufficiali e spuntano dettagli su Samsung Galaxy A71, che appare su Geekbench con Android 10, e per Galaxy A91 che utilizzerà un display da 6,67 pollici. L'articolo Honor 20S e Motorola Moto E6 Plus si rivelano nei render ufficiali e spuntano dettagli su Galaxy A71 e A91 proviene da TuttoAndroid.

HONOR 20S in uscita : ecco cosa cambia da Honor 20 : (Foto: Tenaa) Il prossimo 4 settembre sarà il turno di Honor 20s che verrà svelato nel corso di un evento ufficiale proponendosi come variante del già ben noto Honor 20. Anticipato da una lunga sequela di indiscrezioni, il nuovo terminale è stato praticamente raccontato in ogni dettagli dalla documentazione apparsa sul sito ufficiale del Tenaa ovvero l’ente cinese per le certificazioni sulle telecomunicazioni. In cosa cambia rispetto al ...

Quasi certa la data di lancio di Huawei Mate 30 - mentre HONOR 20S arriverà il 4 settembre in Cina : mentre la data di lancio di HONOR 20S è confermata per il 4 settembre, sembra sempre più certo che Huawei Mate 30 arriverà il 18 settembre.