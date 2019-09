Calciomercato | chiusa la sessione estiva | tutte le trattative | depositato il contratto di

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019)– Ultimo giorno di. Alle 22 si chiuderanno le porte delladi. Tante le squadre ancora attive. La Juventus cerca un difensore centrale, il Milan potrebbe regalare ancora qualche colpo, la Roma è tra le più attive. A tenere banco fino agli ultimi minuti sarà, però, la questione Icardi. L’argentino dell’Inter pare destinato al Psg. Le parti sono al lavoro e cercheranno di chiudere l’accordo in queste ore finali. CalcioWeb vi accompagnerà passo passo fino alla chiusura ufficiale del mercato. ORE 22.00 –ildi Simone Verdi, che diventa un giocatore del Torino, in prestito con obbligo di riscatto. ORE 21.59 – Ufficiale Stepinski al Verona. ORE 21.58 – Ufficiale Goldaniga al Genoa. ORE 21.50 – Francesco Forte passa dal Waasland-Beveren alla Juve Stabia in prestito ...

DiMarzio : #Mkhitaryan in viaggio verso #Roma Operazione chiusa ?? - lorenzocarnelli : @Luca_Cilli l'hai chiusa! ????? #Sportitaliamercato #sportItalia #calciomercato - Giovanni1962RM : RT @ncorrasco: Si è chiusa un'altra sessione di calciomercato. Grazie a tutti per aver condiviso idee, valutazioni, critiche o elogi. È sem… -