Boez | su Rai3 la docuserie sul cammino di riscatto di sei detenuti – I protagonisti

(Di lunedì 2 settembre 2019)Ilcome dispositivo di recupero, come una pena alternativa. Passo dopo passo, dal carcere alla via Francigena del Sud, da Roma a Santa Maria di Leuca, in Puglia. La docu serie– Andiamo via, coprodotta da Rai Fiction e Stemal Entertainment, racconterà in dieci puntate il percorso fisico ma anche emotivo e di “espiazione” di sei ragazzi condannati per aver infranto la legge ed in regime di detenzione. In onda sualle 20.20, la serie debutterà stasera e proseguirà fino al 13 settembre. Alessandro, Francesco, Omar, Matteo, Maria e Kekko sono stati scelti per partecipare ad uno speciale programma di espiazione esterna della pena. Il loro viaggio, fatto da cinquanta tappe per oltre 900 km, documenterà un tipo di pena alternativa già praticata in altri Paesi europei, che abbatte le percentuali di recidiva. Si tratta del primo prodotto ...

