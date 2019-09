VIDEO Berrettini-Popyrin | US Open 2019 | il romano vola agli ottavi di finale | grande

VIDEO Berrettini-Thompson - US Open 2019 : il romano conquista il terz turno - sconfitto l’australiano in quattro set : Matteo Berrettini non si ferma più e, dopo aver eliminato nel primo turno degli US Open Richard Gasquet, piega anche l’australiano Jordan Thompson in 4 set (7-5, 7-6, 4-6, 6-1) e accede al terzo round. Una prova di grande solidità quella di Matteo che ora affronterà nel prossimo turno il giovane aussie Alexei Popyrin. Di seguito gli highlights del match: VIDEO Berrettini-Thompson, US Open ...

VIDEO Berrettini-Gasquet - US Open 2019 : il romano conquista il secondo turno - sconfitto il francese in quattro set : Eccellente prestazione di Matteo Berrettini (n.25 del mondo), impegnato nel primo turno dello US Open 2019 di tennis. L’azzurro ha sconfitto il francese Richard Gasquet (n.36 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 2-6 6-2 togliendosi la soddisfazione di qualificarsi al secondo round dello Slam di New York. Un tennis convincente quello del giocatore nostrano, capace di piegare un rivale insidioso come il francese. Di seguito gli ...

Federer-Berrettini - VIDEO highlights Wimbledon 2019 : Wimbledon 2019. Federer show sul Centrale contro Matteo Berrettini. In poco di un’ora di gioco, lo svizzero ha regolato l’azzurro con un perentorio 6-1; 6-2; 6-2 che lascia poco spazio ai commenti. Wimbledon 2019, Federer-Berrettini: la cronaca Ha pagato l’emozione del debutto sul Centrale, Matteo. Rigido e impaurito, l’azzurro ha subito fin dai primi scambi […] L'articolo Federer-Berrettini, video highlights ...

VIDEO Matteo Berrettini - Wimbledon 2019 : “Posso giocarmela con Roger Federer” : Oggi è il gran giorno della sfida per il nostro Matteo Berrettini contro “Sua Maestà” Roger Federer. Nel Tempio del tennis, a Wimbledon, il classe ’96 del Bel Paese affronta il Maestro, otto volte vincitore dei Championships. Matteo, cresciuto a “pane e Federer”, si è appassionato a questo sport grazie al fuoriclasse elvetico e quindi quello di oggi ha il sapore del sogno che si avvera. Berrettini però non vuol ...

VIDEO Matteo Berrettini - Wimbledon 2019 : “Dovrò cerare di partire bene contro Federer” : Dopo aver superato il terzo turno a Wimbledon, Matteo Berrettini, in conferenza stampa ha parlato del match degli ottavi contro Roger Federer: “Dovrò cerare di partire bene, per fortuna giochiamo tre su cinque, quindi ci sarà spazio per recuperare. Voglio vivermela, sono maturato e sono pronto“. LA CONFERENZA STAMPA DI Matteo Berrettini roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

VIDEO Berrettini-Federer - Wimbledon 2019 : “Sarò teso contro Roger - ma voglio giocarmela” : Ottavi di finale centrati da Matteo Berrettini a Wimbledon, ed ora nella seconda settimana sfida contro Roger Federer: “Ho un gioco che stanca l’avversario. Non so cosa accadrà lunedì, voglio godermela, ma entrare in campo in maniera decisa. Sarò in campo a testa alta“. LA VIDEO INTERVISTA A MATTEO BERRETTINI roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

