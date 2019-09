Vanno a sciare e lasciano i bambini in auto | quello che accade dopo è sconcertante

Fonte : baritalianews

(Di domenica 1 settembre 2019) Una coppia di genitori ucraini di 30 e 31 anni sono andati ae, poichè idormivano, li hanno lasciati chiusi in. Iun po’ si sono svegliati e hanno iniziato a piangere. Le persone che passavano davanti alla macchina se ne sono accorte e hanno allertato le forze dell’ordine. Questa ultime hanno atteso il rientro dei genitori alla macchina e poi li hanno interrogati. I genitori sono arrivatiun’ora da quando le forze dell’ordine sono state allertate e con molta tranquillità, ancora con gli sci ai piedi, hanno ammesso candidamente che hanno preferito non svegliare iche dormivano e sono andati anon trovando nulla di male. I genitori sono stati denunciati per abbandono di minori.

