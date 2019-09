Serracchiani | “Con M5s non vogliamo contratto ma accordo politico Speriamo lo capiscano”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2019) “Questo paese deve tornare a crescere non solo economicamente, ma anche culturalmente perché negli ultimi quindici mesi si sono sdoganati atteggiamenti che hanno incattivito il clima”. Lo ha detto alla Festa de l’Unità di Milano la deputata del Pd Debora: “Ci vuole unper il bene del paese altrimenti meglio andare a votare non solo senza paura, ma per vincere senza pensare di avere già perso” L'articolo: “Con M5s nonmalo capiscano” proviene da Il Fatto Quotidiano.

