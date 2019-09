Le partite della seconda giornata di Serie A e dove vederle

Serie A - le partite della seconda giornata e dove vederle : Venerdì il Bologna ha battuto la Spal, stasera si giocano Milan-Brescia (18) e soprattutto Juventus-Napoli (20.45)

Champions ed Europa League - solo su Sky tutte le 36 partite della fase a gironi : La due giorni di MonteCarlo ha designato i 36 impegni della fase a gironi delle sei squadre italiane partecipanti alla nuova Champions League ed Europa League. La Juventus se la vedrà (di nuovo, dopo la rimonta dello scorso anno) con l'Atletico Madrid, il Bayer Leverkusen e la Lokomotiv Mosca, mentre il Napoli affronterà ancora una volta il Liverpool oltre al Salisburgo e Genk. È andata male all'Inter, finita nel ...

Europa League 2019-2020 - il calendario e le date delle partite della Roma. Orari e programma : La Roma si colloca nel Girone J della Europa League 2019/2020. La formazione di mister Fonseca se la vedrà con avversarie di tutto rispetto come i tedeschi del Borussia Mönchengladbach, i turchi del Basaksehir e gli austriaci del Wolfsberg. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli Orari delle partite della Roma nella fase a gironi dell’Europa League 2019-2020. IN TV – Gli incontri saranno trasmessi in ...

Serie A - partite e risultati della prima giornata : Il campionato è iniziato nel fine settimana con le prime nove partite della stagione: stasera il posticipo Inter-Lecce chiuderà la prima giornata

Risultati Serie C live - si giocano 10 partite : il programma completo della 1^ giornata dei tre gironi : Risultati Serie C live – Così come A e B, anche la terza Serie nazionale comincia questo weekend. Come sempre molta curiosità intorno ad una categoria che, specie in alcuni raggruppamenti, presenta piazze storiche e vogliose di tornare nel calcio che conta. E’ il caso del girone C e di Bari e Reggina, quest’ultima che ha appena ufficializzato Denis, il quale ‘risponde’ ad Antenucci. Ma anche Catania, ...

Serie A - le partite della prima giornata : Il campionato è iniziato sabato sera con le vittorie negli anticipi di Juventus e Napoli contro Parma e Fiorentina

partite serie A - Sky o Dazn : il programma della prima giornata di campionato : Torna il campionato di calcio: Sabato 24 agosto, domenica 25 e lunedì 26 agosto la prima giornata di serie A. Ecco come Sky...

Serie A - le partite della prima giornata : Il campionato inizia stasera con Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli, i due anticipi della prima giornata che si concluderà lunedì sera con il posticipo Inter-Lecce

Volley femminile - Europei 2019 : il palinsesto della Rai - tutte le partite dell’Italia su Rai Due e Rai Tre : La Rai ha ufficializzato il palinsesto per la fase a gironi degli Europei 2019 di Volley femminile che scatteranno il 23 agosto. Dopo il successo riscontrato durante il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il network pubblico ha confermato il proprio impegno e trasmetterà le partite dell’Italia sulle reti generaliste in modo da ampliare l’interesse e garantire un bacino di ascolti importante. Le azzurre debutteranno ...

Champions League : il Tribunale respinge il ricorso della Rai e conferma le partite in chiaro su Canale 5 : Champions League La querelle sulla Champions League è definitivamente archiviata. Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso della Rai, confermando che le partite in chiaro dell’ex Coppa dei Campioni nelle prossime due stagioni – 2019/20 e 2020/21 – saranno trasmesse da Mediaset. La tv di Stato si era mossa contro Sky, che detiene i diritti della competizione, dopo il mancato rinnovo del contratto; la Rai aveva infatti ...

Amichevoli - colpo grosso della Roma contro il Lille : il Pordenone supera il Cittadella - tutte le partite : Si sono disputate altre partite interessanti valide per le Amichevoli delle squadre italiane. Sette gol per l’Udinese di mister Tudor che, al Comunale di Manzano, ha battuto 7-0 il Cjarlins Muzane, squadra di Serie D, in rete le doppiette di Nestorovski, Teodorczyk e Gonzalez e il gol di Barak. La Roma di Fonseca ha vinto contro il Lille per 3-2, i transalpini hanno sbloccato il risultato al 19′ con Timothy Weah, figlio ...