Formula 1 – Un minuto di silenzio | poi il rombo dei motori! La partenza del Gp di Spa

Fonte : sportfair

(Di domenica 1 settembre 2019) Prima ildiin memoria di Anthoine Hubert, poi ildei motori: si spengono i semafori, prende il via il Gp di Spa Prima il doverosodiche celebra la memoria di Anthoine Hubert, giovane pilota francese che ha perso la vita ieri nella gara di F2 a causa di un tragico incidente. Poi le luci dei semafori che si spengono, ildei motori e la vita che prosegue: ha inizio il Gp di Spa! Si parte forte con Leclerc che mantiene la prima posizione, mentre Hamilton infila Vettel e passa secondo. Dietro Verstappen va ruota a ruota con Raikkonen, danneggia l'anteriore sinistro e finisce contro le barriere concludendo in anticipo la sua gara! Antoine Hubert pic.twitter.com/2NXaRkjPTM — Radioestadio (@Radioestadio) September 1, ...

